Prepara Disney+ serie en México

Aseguran que la nueva producción seguramente pondrá muy felices a los niños de la casa

La empresa de streaming, Disney+, que llegó a México en noviembre del año pasado, anunció una nueva producción que seguramente pondrá muy felices a los niños de la casa.

Se trata de «Viaje al centro de la Tierra «, una nueva serie original de ficción producida por National Geographic Original Productions, realizada en México por Estudios Teleméxico.

La historia está inspirada en el libro homónimo de Julio Verne, se centra en las aventuras de un grupo de niños que se introducen en una dimensión paralela y descubren un mundo fascinante.

Esta nueva producción latinoamericana está protagonizada por un reconocido elenco internacional que incluye a los actores Óscar Jaenada (Luis Miguel, La serie), Margarita Rosa de Francisco (Café con aroma de mujer), Mauricio «El Diablito» Barrientos (La casa de las flores), Alejandro Calva (La reina del sur) y Gabriel Goity (Psiconautas), junto con una nómina de talentosos artistas juveniles liderada por Yankel Stevan (Control Z) y Sebastián García (The Plot Against America).

En la nueva producción de aventura y ciencia ficción, Diego (Sebastián García) es enviado por sus padres al campamento de Pompilio Calderón (Óscar Jaenada). Ahí, junto a sus hermanos y amigos, encuentra el carro abandonado de su abuela Pola (Margarita Rosa de Francisco), y siguiendo sus huellas llega a un misterioso portal hacia otra dimensión.

Cuando Diego descubre un poderoso secreto familiar, comprende que debe proteger la dimensión que ha hallado, pero la misión no es tan simple: Pompilio y su secuaz Claudio (Mauricio «El Diablito» Barrientos) harán todo lo posible para destruir ese mundo fantástico al que han logrado entrar.

La serie está dirigida por José Manuel Craviotto (Monarca, Diablero) y contará con ocho episodios de 30 minutos de duración. Formará parte de la gran oferta de nuevas producciones de Disney+ desarrolladas en Latinoamérica.