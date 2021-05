Ponen Bravos «a temblar» al Toluca

El Toluca perdió 1-0 de visita al FC Juárez y peligra su boleto al Repechaje del Guardianes 2021.

Los Diablos Rojos buscaban un triunfo para amarrar la Repesca y hasta para jugarla en casa, pero los Bravos fueron mejores y con un gol de Martín Galván, al 60′, dejaron a los Pingos con la cola entre las patas, en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

El acapulqueño, quien debutara en el Apertura 2008 con Cruz Azul, sacó un zurdazo de fuera del área grande para abrir el marcador, con lo que hizo su primer gol en la Liga MX, pues no logró consolidarse en Primera División y luego estuvo en la Segunda B de España, con el Salamanca, hasta su retorno a México con el club juarense.

No sólo está en riesgo su lugar en el Repechaje para el Toluca, sino también el campeonato de goleo que busca Alexis Canelo, quien no supo marcar para alejarse en la cima, pues al 77′ empujó al fondo de las redes, pero tras controlar con la mano.

El silbante Eduardo Galván revisó con el VAR y anuló la anotación.

Canelo está en la cima de la tabla de goleadores con 11 anotaciones, pero podría ser rebasado por Jonathan Rodríguez, de Cruz Azul; por Santiago Ormeño, del Puebla, y/o por Rogelio Funes Mori, de Rayados, quienes suman 9 tantos, y aún no disputan su cotejo de esta última jornada.

El Toluca se quedó en la posición 9, con 22 unidades, pero podría caerse del Repechaje si Tigres y Chivas, que tienen también 22 puntos pero con peor diferencia de goles, empatan en su enfrentamiento; y también podría verse rebasado si el Querétaro vence al León; o el Mazatlán derrota a Rayados, los 2 en calidad de visitante y con 21 unidades.

FC Juárez, que ya pagará 50 millones de pesos por terminar antepenúltimo de la Taba de Cociente, al menos sumó para ese listado de cara a la siguiente temporada.