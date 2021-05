Planea Gustavo Adolfo Infante contrademandar a Enrique Guzmán

En los próximos días, Gustavo Adolfo Infante denunciará a Enrique Guzmán por falsedad de declaraciones.

Así lo compartió el abogado de Infante, Alonso Beceiro, luego de acudir a la fiscalía general para averiguar de qué iba la denuncia hecha por parte del cantante hacia el periodista, tras la entrevista que transmitió en su programa De Primera Mano, con Frida Sofía donde ella aseguró haber sido manoseada por su abuelo, a los cinco años de edad.

«Lo que hicimos fue firmar unos papeles que es la solicitud de intervención formal a la fiscal general para que dé la intervención a nosotros respecto de la denuncia que promovió el señor Guzmán en contra de Gustavo por la condición del delito de discriminación.

«(Gustavo) Nunca fue notificado, por eso nos anticipamos para evitar que corra más tiempo», afirmó el representante legal en entrevista.

«Yo no cometí ningún acto de discriminación, ni incitación al odio en su contra.

«Yo sólo pido que se haga justicia, que el señor Guzmán no nos haga perder el tiempo a nosotros y que él haga lo que tenga qué hacer procesalmente en respuesta a una acusación tan seria como la que le viene (la demanda de Frida Sofía)», agregó Infante.

Hasta ahora no ha habido una demanda por parte del intérprete de «La Plaga», en caso de que no exista una, Beceiro indicó que podrían entablar una demanda por daños y perjuicios.

«Sería verdaderamente catastrófico que hiciera una aseveración de esas y no existiera, se entiende que sí existe porque el señor ha venido a la Fiscalía.

«Al hacerlo del conocimiento público, la obligación como abogados y de Gustavo como ciudadano es presentarse a saber de qué se trata y a pedirle, en términos legales, a la fiscal general que nos dé acceso al expediente, aportar las pruebas y, tomando en consideración de lo que se ha manejado que es la denuncia, entonces iniciar nosotros las acciones correspondientes en contra del cantante», aseguró Beceiro.

En los siguientes días, el papá de Alejandra Guzmán podría ser citado en carácter de denunciante y denunciado, según dijo el abogado.

Beceiro comentó que esta denuncia atenta contra la libertad de expresión y periodística.

El comunicador dijo que no ha recibido ninguna amenaza hasta el momento, pero sí teme por su integridad; mientras que Guzmán señala que, con toda esta situación ha tenido que cancelar conciertos, lo que le afecta tanto moral como económicamente.

«Me siento agredido, utilizado por una persona que, básicamente no tenía conciertos, creo que iba a ser la gira del adiós y lo que está argumentando es que por mi culpa ya no la hará. ¿Yo qué culpa tengo?, hubiera cuidado sus actos mejor», sostuvo el periodista.