Pide Iglesia no votar por quienes están contra la vida

En un comunicado las diócesis de Hermosillo, Ciudad Obregón y Nogales, exhortaron a “no ser cómplices” de candidatos y candidatas que están en contra de la vida

Las diócesis de Hermosillo, Ciudad Obregón y Nogales piden a los católicos a no ser cómplices de las candidatas y candidatos que estén en contra de la vida, institución matrimonial, dignidad humana y la libertad religiosa, al momento de emitir su voto el próximo 6 de junio durante el proceso electoral.

Por primera vez los representantes de la iglesia católica en Sonora hacen una reflexión abierta en torno a los perfiles de los aspirantes a un puesto de elección popular y exhortan a los feligreses a razonar muy bien su voto y tomar una serie de consideraciones basadas en su formación religiosa.

De forma conjunta, Ruy Rendón Leal, arzobispo de Hermosillo; Rutilo Felipe Pozos Lorenzino, obispo de Ciudad Obregón y José Leopoldo González, González, obispo de Nogales dieron su posicionamiento en torno a la jornada electoral del domingo 6 de junio.

El ciudadano y fiel católico tiene la obligación de votar, pero también de asegurarse de que la candidata o candidato por quienes elegirán defiendan los valores cristianos de la fe; además, tiene la obligación de investigar su desempeño, antecedentes y si las propuestas comprenden todo lo que permita el desarrollo y sostenimiento del bien común, especialmente de los sectores más desprotegidos

Exhortan a los católicos a consultar fuentes confiables sobre los perfiles de los candidatos, para conocerlos más y tener las herramientas necesarias para el momento de emitir un voto razonado.

“Para los católicos estos son los bienes básicos y concretos a buscar los perfiles de los candidatos, defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural; políticas a favor del matrimonio y la familia como base de la sociedad; defensa del derecho del niño a tener un papá y una mamá en casos de adopción; derecho de los padres a decidir sobre la educación de los hijos”.

También deben considerar que el perfil de los candidatos sea a favor de los derechos a una auténtica libertad religiosa, a la libertad de expresión y formación, respeto y promoción al medio ambiente, proyectos de economía solidaria y subsidiaria al servicio de la persona, políticas en pro de la justicia laboral, políticas de seguridad social que incluyan a todos los ciudadanos y políticas de seguridad pública.

“El voto de los católicos debe ser libre, razonado, inteligente y en concordancia con los valores cristianos. No seamos cómplices de las candidatas y candidatos que estén en contra de la vida, en contra de la institución matrimonial, en contra de la dignidad humana y en contra de la libertad religiosa”, reiteran los representantes de las diócesis en Sonora.

Resaltan que un fiel católico no vende su conciencia y voto a cambio de favores, regalos, intereses corporativos, venganzas, ideologías contrarias al bien común y no se debe caer en el fanatismo y sumisión a ciegas.

“Abstener a no votar no es opción para el católico, el católico que no vota pone en riesgo que los principios y valores evangélicos sean estancando. No dejemos que otros decidan por nosotros”, precisan.