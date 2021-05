Permanecerá Vucetich al frente de las Chivas

En Chivas se decidió darle continuidad al proyecto de Víctor Manuel Vucetich y seguirá en su cargo de director técnico.

El estratega recibió el espaldarazo por parte del director deportivo Ricardo Peláez y del presidente Amaury Vergara para mantenerse en el timón rojiblanco.

El contrato del experimentado técnico está por finalizar en junio y será renovado para encarar el torneo Apertura 2021.

Vucetich tiene dos torneos al frente, el primero no lo inició, y tras relevar a Luis Fernando Tena, tomó al equipo en la Jornada 5, finalizó en fase regular en el séptimo lugar y clasificó hasta la Semifinal del Guardianes 2020, donde cayó a manos del León, a la postre el campeón del certamen.

En el actual certamen que disputó completo, terminó en la novena posición de la tabla general y en el Repechaje fue eliminado por el Pachuca con marcador de 4-2.

Vucetich y Peláez comenzarán la planeación del siguiente torneo en cuanto al armado del plantel con incorporaciones y bajas de jugadores.

En el torneo anterior volvieron elementos que terminaron sus préstamos y pertenecían a la institución como César Huerta, Alejandro Mayorga y Carlos Cisneros, sin embargo, no hubo la llegada de los dos refuerzos que solicitó el entrenador para apuntalar al plantel.

De lograr contrataciones en el actual mercado, serían las primeras elecciones de Vucetich en el Rebaño.

En la gestión de Vucetich hay jugadores como Fernando Beltrán, que perdió la titularidad, o elementos que no encontraron regularidad en el equipo, como Cristian «Chicote» Calderón y Antonio Madueña, quien incluso no era convocado. Además de Huerta, Mayorga y Cisneros, con pocos minutos.

Caso contrario de los canteranos Eduardo Torres, Luis Olivas y Sergio Flores, quienes fueron incorporados al primer equipo y recibieron la confianza del técnico para ser titulares.