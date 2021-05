Ofrece CRIT terapia pulmonar post Covid

En lo que va del año 62 personas adultas han recibido terapia pulmonar pos Covid- 19 en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en Hermosillo, la institución recibe apoyos para que el servicio resulte gratuito a los pacientes.

Marisol Lomelín Pacheco, directora del CRIT Sonora, explicó que las personas que se contagiaron del virus y presentan una complicación pulmonar pueden recurrir a la institución y se les ayudará de forma gratuita.

“Es importante que no se dejen, no se confíen y se atiendan”, anotó la directiva al considerar que quizás muchas personas no le toman importancia a las secuelas o creen que es muy costoso tratarse medicamente.

El médico especialista en rehabilitación pulmonar diagnostica cuál es la necesidad que tiene cada paciente y dependiendo de los resultados es enviado a diferentes terapias, como pulmonar, respiratoria, física o de tanque.

“El servicio se ofrece desde el mes de enero, el doctor Fernando Segura es el encargado del área, regresó al CRIT Sonora”, anotó.

Hay muchas secuelas del pos Covid- 19 que las personas desconocen, por ello, es importante que acudan al diagnóstico, subrayó Lomelín Pacheco al subrayar que los interesados en recibir la atención pueden comunicarse al 6622365555.