Ofrece Christian Nodal espectáculo a seguidores

El cantante sonorense, acompañado de su “mariacheño” agasajó a sus seguidores con más de 30 canciones en el show virtual

Entre las tantas alegrías que recibió Christian Nodal esta semana se sumó el volver a los escenarios, pues la noche del sábado pudo darse el gusto de cantarle a su público en un show virtual.

El intérprete, quien anunció hace unos días su compromiso con Belinda, no se quedó con nada guardado, pues su presentación tuvo poco más de 30 canciones, muchas de ellas inéditas.

A las 20:30 horas arrancó su transmisión con su «mariacheño», donde se dijo encantado con la vida, pues ya dejó atrás el desamor que inspiró algunas de sus composiciones.

«Espero de corazón que sea una tarde inolvidable. Para nosotros lo es, porque es de los pocos shows que nos aventamos virtualmente y se siente bonito saber que estamos conectados», dijo Nodal al inicio.

«De verdad se siente muy bonito volver al escenario, aunque no los tenga enfrente estoy conectando con su fiesta, despecho y enamoramiento», añadió poco después.

El cantautor, de 22 años,regaló temas como «Se Me Olvidó», «No es Justo x Él», «Me Dejé Llevar», «Te Fallé» y «El Dolor Con el Licor», e invitó al público a llamar a sus ex parejas para dedicarles las canciones.

Y si bien consintió con sus éxitos «De Los Besos Que Te Di» y «No Te Contaron Mal», en lo que más se enfocó fue en compartir buenos sentimientos para afrontar la pandemia del coronavirus.

«En estos tiempos difíciles tenemos que consultar al amor, es la única herramienta que nos puede salvar», dijo el artista antes de cantar «Si Usted Fuera Yo».

«A toda mi gente de Colombia, sabemos que están pasando momentos complicados, les mando toda la energía positiva, muchas fuerzas», dijo previo a presentar su tema «Pa’ Olvidarme De Ella».

Nodal notó que tiene debilidad por los colombianos, pues también agradeció a Camilo cuando entonó «La Mitad» y para introducir su colaboración con Juanes, «Tequila», cantó el coro de «La Camisa Negra».

Su único invitado fue Gera MX, que lo acompaña en «Botella Tras Botella», una de las canciones que más orgullo despierta en el cantautor.

«Gera es un hermano mío, no de sangre, pero el tiempo lo hizo. Una carne asada se convirtió en un video que le dio vuelta a todo el mundo, una borrachera de estudio se convirtió en éxito mundial», aseguró Nodal.

Después de lucirse con su repertorio, el intérprete mostró que también puede adaptar temas ajenos y encaminó su cierre con «Yo No Se Mañana», la cual bailó sin sombrero.

Su versión de «Anoche Me Enamoré», de Los Apson, lo llevó a recordar que esa fue su escuela musical, pues oía esa música en la «troca» de su abuelo y, destacó, esas piezas le enseñaron a «componer bonito».

Tras casi dos horas de concierto, Nodal presentó su hit «Adiós Amor», culminando así su reunión virtual con la canción que lo empezó todo en su carrera.