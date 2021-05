Natalia Jiménez está enamorada de la música mexicana

La cantante española, quien pertenecía a la Quinta Estación, dijo que busca conquistador al público con la música regional mexicana

Es tan grande el amor que le tiene la cantante española Natalia Jiménez a la música regional mexicana que tomó la decisión de enfocar su carrera musical dentro de este género.

Años atrás había experimentado con “El sol no regresa” (2004) estando todavía pertenecía al grupo La Quinta Estación; ahora como solista está decidida a conquistar nuevo público con esta apuesta con Sergio Lizárraga como su manager y quien está al frente de Banda MS.

“Es lo que más me gusta hacer y me gusta tanto que he decidido que me voy a ir por ahí, creo que a esta edad tienes que hacer lo que te guste y me voy para allá”, expresó la intérprete en entrevista con Notistarz.

La decisión no fue tomada a la ligera, ya que en 2019 la cantante lanzó “México de mi corazón” como un homenaje a las canciones que la han marcado y en cuya producción cual estuvo acompañada de otros exponentes, entre ellos Carlos Rivera, Paquita la del Barrio y Banda MS.

Ahora, vuelve a la escena musical, tras un encierro obligado por la pandemia del coronavirus que ha afectado a la población mundial, con un segundo volumen de su placa tributo, y en la cual vuelve a invitar a Banda MS para su primer sencillo “Qué bueno es tenerte”.