Muestran jóvenes su “arte urbano” al ritmo del break dance o “breaking”

Se colocan en transitados cruceros y a pesar de lo caliente del pavimento los jóvenes artistas se contorsionan y hacen “piruetas” a cambio de unas monedas de los automovilistas

Necesidad, condición física y talento se conjugaron en tres jóvenes que pese a las altas temperaturas que se registran en Hermosillo bailan break dance o breaking en transitado crucero de la ciudad para obtener recursos que les ayuda a salir avante con sus compromisos.

En pleno centro comercial e histórico de Hermosillo, específicamente en el crucero de las calles Pino Suárez y Obregón, se observa a tres jóvenes dispuestos a demostrar a los automovilistas que tienen habilidad para el baile a cambio de algunas monedas que recompensen sus estudiadas rutinas.

Con solamente una bocina, que es bastante potente para escucharse a varios metros de distancia, los jóvenes hacen arte urbano o callejero, aun cuando sus manos y cuerpo tengan contacto con la caliente carpeta asfáltica, debido a la altas temperaturas registradas en la capital del estado.

Al respecto Jonathan Cárdenas comentó que él se dedica al breaking en los semáforos desde hace seis años y al inicio esta forma de expresión no era comprendida o reconocida entre los automovilistas.

“Al principio me tocaba escuchar mucho comentario negativo de la gente me decía haz otra cosa, ponte a trabajar, eres un vago, pero con el tiempo ha habido mayor aceptación. Yo no lo hago por malagana o malagente, lo hago porque quiero sobrevivir y para pagar deudas”, anotó.

Lo que menos se busca es molestar la gente, pedimos cooperación para seguir sobreviviendo, argumentó el joven, quien con sus amigos logra distraer por algunos segundos a los conductores mientras esperan el cambio de luces del semáforo.

Destacó que cuando empiezan a trabajar en un semáforo estudian bien los tiempos de cambio de luces para lograr hacer su rutina en 20 segundos, por ejemplo en el crucero que están actualmente, la luz roja dura un minuto después de la 1:00 de la tardedurante los fines de semana y entre semana es después de las 9:00 de la mañana.