Mueren 20 personas al colapsar tren del metro

Los hechos ocurrieron en la avenida Tláhuac y Privada Panal, colonia Las Arboledas; reportan además 70 lesionados

El colapso de una estructura de la Línea 12 que provocó que un tren cayera del tramo elevado en la estación Olivos, dejó al menos 20 usuarios fallecidos y 70 lesionados.

«Hasta el momento, en una cifra preliminar, lamentablemente hay 13 personas que perdieron la vida, y cerca de 70 heridos que están siendo trasladados al H. Belisario Domínguez, ISSSTE, Magdalena de las Salinas, Gral. Balbuena y Xoco», tuiteó @SGIRPC_CDMX previamente, aunque después Sheinbaum sumó dos decesos más.

«Hasta el momento este es el informe de la Secretaria de Protección Civil. Lamentablemente hay personas fallecidas y heridos. Me encuentro en el sitio apoyando la instalación del Centro del Mando. La Fiscal se traslada con diversas unidades a hospitales», informó @Claudiashein.

Los hechos ocurrieron en la avenida Tláhuac y Privada Panal, colonia Las Arboledas.

Al lugar arribaron cuerpos de emergencia para atender a los lesionados y remover el tren que cayó.

Policías, trabajadores y vecinos, ayudaron a rescatar a usuarios que quedaron atrapados en los vagones.

Con uso de escaleras, trabajadores escalan en los vagones que quedaron colgando en Avenida Tláhuac.

Los usuarios que han sido rescatados con vida, manifiestan dolores físicos y complicaciones para caminar.

Derivado del incidente, autobuses de RTP brindan apoyo de servicio gratuito en el tramo de Mixcoac a Tláhuac, en ambos sentidos.

Los dos vagones que cayeron lo hicieron sobre al menos dos vehículos; los otros convoys quedaron suspendidos sobre las ballenas que se mantuvieron sin colapsar y ya fueron rescatados los tripulantes.

«Lo ocurrido hoy en el Metro es una terrible tragedia. Mi solidaridad a las víctimas y sus familias.Por supuesto deben investigarse causas y deslindarse responsabilidades. Me reitero a la entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario», tuiteó @m_ebrard.

«Lamento mucho los hechos sucedidos hoy en el metro. Estamos seguros que el @GobCDMX llegará al fondo en la investigación de este lamentable suceso. Me uno a la pena de todas y todos quienes perdieron a un ser querido», escribió Mario Delgado, Secretario de Finanzas que llevó el proyecto en el sexenio de Ebrard.

El responsable de la obra fue Enrique Horcasitas, hoy inhabilitado por 20 años y con denuncia ante la Procuraduría capitalina.

La Línea 12 del Metro fue construida durante la gestión de Marcelo Ebrard en la Ciudad por el consorcio integrado por ICA, Carso y Alstom.

En la obra se invirtieron 26 mil millones de pesos, 70 por ciento por encima del monto previsto inicialmente.

En tanto, la Fiscalía informó que personal ministerial, peritos y células de atención a víctimas acuden al sitio para realizar las labores correspondientes.

La circulación se cerró desde Calzada Taxqueña a avenida Tláhuac, a la altura de Metro Culhuacán.

En tanto, el Metro informó que la línea 12 no ofrece servicio en ninguna de sus estaciones, mientras los servicios de emergencia laboraban en el lugar.