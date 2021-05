Muere Ray Reyes a los 51 años

Ray Reyes, integrante de Menudo durante la era dorada del quinteto que participó en proyectos de reencuentro tan recientes como la gira «Súbete a mi moto», murió. Tenía 51 años.

«Reyes falleció este viernes de un infarto masivo en su hogar en Puerto Rico», dijo Lidda García Acosta, presidenta de la agencia Grandes Eventos que manejó las relaciones públicas del «Súbete a mi Moto Tour», el sábado a The Associated Press. «El Dr. Ramón Gerena certificó su muerte».

García Acosta agregó que el hermano del cantante, Raúl Reyes, llegaría a la isla el mismo sábado para hacerse cargo de los arreglos funerarios.

En la víspera, la empresa emitió un comunicado para informar el deceso del cantante indicando que en este momento de dolor, la familia pide espacio.

En redes sociales, algunos de sus antiguos compañeros expresaron su pesar.

«Qué difícil es llegar a una edad en donde tus hermanos de vida emprenden viajes a donde por ahora no los podemos acompañar. Pero como dice la canción, las estrellas brillan por ti allá en lo alto y así te voy a recordar», escribió el ex Menudo Johnny Lozada en un tuit, junto a un video de ambos cantando la versión en español de «Chiquitita» de ABBA.

«Desde chicos compartimos una hermandad y hoy, muy triste por tu partida!», escribió por su parte el ex Menudo Charlie Massó en Instagram, expresando su más sentido pésame para toda la familia del artista. «Nos queda todo lo vivido! Mi más sentido pésame a Doña Carmen, a Raúl, a Marcos, Ceci y a toda la familia, mucha fortaleza. ¡Descansa en paz, Ray!».

Reyes nació el 13 de marzo de 1970 en Nueva York y creció en Levittown, Puerto Rico, donde falleció.

Su carrera

Se unió a Menudo en 1983 para sustituir a Xavier Serbia y en su primer álbum con el grupo, «A todo rock», interpretó temas como «Si tú no estás», «Chicle de amor» y «Zumbador». A éste le siguieron otros tres discos, pero dos años después fue obligado a retirarse de la banda al dar un estirón.

En 1986 grabó un álbum como solista, «Una y otra vez», y en 1988 se unió a los ex Menudos René Farrait y Lozada en el popular trío Proyecto M, nuevamente sustituyendo a Serbia.

A fines de los 90 reunió a varios de sus compañeros para una serie de conciertos en el Coliseo de San Juan, «El reencuentro», en la que también participaron Farrait, Lozada, Massó, Miguel Cancel y Ricky Meléndez.

Su más reciente gira, «Súbete a mi moto», comenzó el 6 de septiembre de 1999 a casa llena en Puerto Rico y llegó a presentarse en Orlando y Atlanta. Dos días antes de su fecha en Miami, el concierto se canceló debido a la pandemia de coronavirus y la gira mundial, que incluía paradas en el Caribe, Estados Unidos y América Latina, quedó suspendida.

En México, donde sus conciertos se han postergado en varias ocasiones el último año, planean presentarse el próximo diciembre en Querétaro, la Ciudad de México y Monterrey, si la crisis sanitaria lo permite.

A Reyes le sobreviven dos hijos, Marcos y Cecilia.