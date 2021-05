Matan a tres en la Sierra Norte de Puebla

Tras acusar a la Policía Municipal de la violencia en la región, un grupo de habitantes incendió una patrulla y también vandalizó la fachada de la Presidencia Municipal

El asesinato de tres hombres, presuntamente por diferencias electorales, encendió las protestas de habitantes del municipio de Pahuatlán contra las autoridades locales en la Sierra Norte de Puebla.

Por la mañana, tres jóvenes de origen otomí fueron asesinados a balazos al interior de una talachería ubicada en la ranchería Xochimilco, colindante con la localidad de San Pablito, de donde eran todos oriundos.

Un hombre más quedó con heridas de bala y fue hospitalizado en esta región cercana al norte del estado de Veracruz.

De acuerdo con los mismos los habitantes, las víctimas eran integrantes de distintas campañas independientes y de Movimiento Ciudadano en un Municipio actualmente gobernada por la Alcaldesa panista María Guadalupe Ramírez, quien heredó el cargo de su esposo, Arturo Hernández.

«Estamos reclamando justicia, somos muchos, ya se sumaron tres pueblitos, estamos exigiendo justicia para las personas que balearon. Nunca habíamos visto una balacera y cada tres años hay campañas, pero campañas limpias. Balacearon a estas personas, ya no queremos a la presidenta, al PAN, al PRD», dijo una habitante de la comunidad otomí, quien prefirió anonimato.

«Nosotros estamos pidiendo a las autoridades del Gobierno federal que vengan a dialogar con el pueblo de San Pablito y el pueblo de Xochimilco, para hablar sobre las Juntas Auxiliares a las que el Gobierno municipal, la Alcaldesa, no ha dado seguridad. No hay policías, pero ella tiene montón de casas que ha comprado».

En medio del descontrol de la policía local y el enojo de los habitantes del Municipio serrano, alrededor de las 18:00 horas arribaron elementos de la Guardia Nacional y de Policía Estatal para evitar que se siguieran vandalizando el inmueble de la Alcaldía.

Sin embargo, los pobladores mantenía tomadas las instalaciones y advirtieron que permanecerán ahí hasta que lleguen autoridades de la Federación que les den respuesta a su demanda de seguridad en el Municipio.

Los cuerpos de las tres víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense de la ciudad de Huauchinango, para realizarles la necropsia.