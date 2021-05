Localizan cuerpo de padre de mujer policía

Manuel Jesús Bernal Romero fue «levantado» en Hermosillo el 24 de agosto de 2020 y desde entonces sus familiares lo buscaban afanosamente, al igual que su hija, quien es policía municipal y también fue privada de la libertad, antes que él.

El hombre, que se dedicaba a repartir gas para una empresa ubicada en cercanía del ejido La Victoria, fue localizado sin vida y se encuentra en resguardo del Servicio Médico Forense, desde hace más de medio año, mientras sus dolientes aún mantenían la esperanza de localizarlo.

El «match» de ADN

Ayer una hija del hombre se llevó una gran sorpresa al acudir al laboratorio CIF (Laboratorio de Inteligencia Científica Forense) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, al descubrir que su padre ya había sido identificado desde el año pasado.

En dicho lugar le hicieron saber que las pruebas de ADN que la familia proporcionó a los especialistas habían hecho «match» con un cuerpo que se encuentra en el municipio de Guaymas, y que el positivo en el cotejo de muestras sucedió desde el 24 de noviembre pasado.

La notificación cayó como «balde de agua fría» sobre la mujer, quién no daba crédito a que las autoridades tuvieran la identificación desde hace casi medio año y no se les hubiera contactado.

Patricia, la hija de Manuel Jesús, acudió ayer acompañada por la líder del colectivo Buscadoras por la Paz, y fue cuando una de las empleadas del CIF les cuestionó si ya les habían notificado el resultado del cotejo.

“Me han dicho que mi papá se encontró el 24 de noviembre y me preguntaron que si me habían hablado para informarme, lo cual no sucedió”, indicó Patricia, la hija del hombre fallecido.

La orientación fue que acudiera a Guaymas, porque en esa localidad se tiene que hacer el trámite correspondiente, añadió.

Antecedente

La mañana del 24 de julio, la agente de la Policía Municipal Cinthia Lizeth Bernal Mercado, fue privada de la libertad por hombres armados tras asesinar a su esposo, Jesús Martín, también elemento de la corporación municipal, comisionado a Miguel Alemán, y quien ese día se encontraba en descanso.

Un mes después fue privado de la libertad el padre de la oficial, mientras estaba laborando en una empresa gasera situada en la zona rural oriente de Hermosillo; la joven elemento de la corporación, no ha sido localizada.