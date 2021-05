Llaman a completar esquema de vacunación

Desde 1995 en Sonora no se tienen casos de sarampión, por lo que es importante proteger a niños y niñas de esta enfermedad a través de la vacunación, expresó Enrique Clausen Iberri.

Después de confirmarse 14 defunciones y 77 nuevos casos por Covid-19, el secretario de Salud detalló que hasta el 25 de junio de este año en la entidad se tendrá la campaña permanente de vacunación en los Centros de Salud y las y los sonorenses solo necesitan llevar la cartilla de vacunación de niñas y niños.

“Además, si se tienen vacunas pendientes del esquema de vacunación, se les podrán aplicar; no olvides acudir realizando los protocolos contra Covid-19; usa cubrebocas, lava tus manos y respeta la sana distancia”, comentó.

En cuanto a los datos estadísticos de este viernes, dijo que se confirmaron 14 decesos en ocho hombres y seis mujeres residentes de Hermosillo cuatro; Cajeme tres; Guaymas dos; Huatabampo, San Luis Río Colorado, Nogales, Benito Juárez y Etchojoa uno cada uno; acumulándose seis mil 248 defunciones.

Además, se sumaron 77 nuevos casos por Covid-19, en 41 mujeres y 36 hombres; residentes de Hermosillo 30; Navojoa 10; Guaymas y Cajeme siete cada uno; Caborca y Huatabampo cinco cada uno; San Ignacio Río Muerto tres; Empalme y San Luis Río Colorado dos cada uno; Nácori Chico, Puerto Peñasco, Álamos, Nogales, Benito Juárez y Etchojoa uno cada uno. Con ello, se acumulan 72 mil 874 casos en total.

Este viernes se confirmaron tres casos pediátricos en tres niños; acumulándose mil 346 en total, y no se confirmaron casos en mujeres embarazadas.

A la fecha, se han realizado 128 mil 959 pruebas, confirmado 72 mil 874 casos y descartado 56 mil 85 casos; nueve mil 373 personas presentan cuadro leve (843 activos y 8,530 seguimiento terminado); 57 mil 150 pacientes se han curado, 103 personas se encuentran hospitalizadas (17 estables, 61 graves, 25 críticos).