Liberan por falta de pruebas a ex Big Brother

Azalia Ojeda, conocida como «La Negra» y ex integrante de Big Brother, fue liberada tras haber sido detenida luego de intentar cobrar 350 mil pesos con un cheque reportado como robado en el Estado de México.

De acuerdo con fuentes estatales, Azalia quedó en libertad tras realizar diversas indagatorias y confronta de testimonios, entre ellos el de la parte afectada.

Según esta información, una mujer quien fue la persona que reportó el robo de los cheques, no reconoció a Azalia como parte del grupo de personas que entraron en su domicilio a robar la chequera.

La detención de la ex integrante de Big Brother, se realizó luego de que empleados de una sucursal del Banco BBVA en Atizapán de Zaragoza, reportaron que el cheque que intentaba cobrar Azalia, tenía reporte de robo y dieron aviso a las autoridades.

Al lugar arribaron agentes de la Policía de Investigación pues existía denuncia previa por el acto, sin embargo fue trasladada al Ministerio Público por el delito de cohecho, es decir porque intentó supuestamente sobornar a los agentes con el fin de no ser detenida.

Tras agotar el tiempo de detención y que no se pudo acreditar su presunta participación en el robo, Azalia Ojeda fue liberada.