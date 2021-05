Lanza Thalía «desAMORfosis»

Entre las canciones, la protagonista de Quinceañera incluyó colaboraciones con Mau y Ricky («Ya Tú Me Conoces«) y Banda MS («Tu Boca»)

Desilusiones amorosas acabaron por desencadenar muchas fiestas en la vida de Thalía, quien recuerda épocas en las que todo importaba menos y podía sanar su destrozado corazón bailando con amigos en discotecas como Bandasha, Magic Circus y La Cucaracha.

La artista es hoy una mujer plena y feliz en su matrimonio con el empresario Tommy Mottola, pero los últimos meses emprendió un viaje introspectivo que le destapó recuerdos de amor, desamor y la metamorfosis que ha vivido.

En lugar de guardarlos para sí, la intérprete de «No Me Acuerdo» optó por transformarlos en canciones para contar su historia, presente en todo su nuevo material, desAMORfosis, que estrena este viernes.

«Este último año ha sido intenso, nos ha forzado a ver nuestro interior con otra lupa y perspectiva. Ahí fue cuando me di cuenta de que había unos desamores empolvados que había que sacar y limpiar ese espacio: ‘¿Como por qué están ahí?’, me preguntaba.

«También quise enaltecer otros que sirvieron de fundamento para agradecerles, para darles un lugar lindo y liberarlos. Eso es lo que te lleva a hacer una metamorfosis y apreciar el presente, lo que es tu vida hoy día», contó la también actriz, en entrevista virtual.

La cantante no puede elegir un tema favorito, pues destaca que cada uno es parte fundamental del relato que quiso construir y que todos le ayudaron como liberación y desintoxicación del corazón.

«Todas las canciones tienen una historia personal y eso se me hace que marca la diferencia en toda mi discografía. La primera, ‘Mojito‘, habla del primer contacto, cuando los ojos se encuentran, de la piel, las endorfinas, ¡todo! El cuerpo va solo.

«Después cambia a cuando se te cae la venda de los ojos, cuando te das cuenta de que no es para ti y te das a la fiesta, cuando regresas con esa persona… Cuenta todo el proceso del amor y desamor hasta entender que lo más importante es el amor propio», explicó.

En el proceso, donde la acompañaron productores como Tainy, Édgar Barrera, Maffio y Trooko, la estrella de telenovelas en los 80 y 90 incluso sintió que cerraba ciclos y podía mirar su vida con agradecimiento, como con el tema «Barrio».

Su álbum se apoya en ritmos urbanos, que Thalía ha demostrado saber adaptar a su estilo, como «Desde Esa Noche«, con Maluma, pero destaca que hay destellos de «Piel Morena«, «Amor a la Mexicana» y «Arrasando» que también forman parte de su esencia.