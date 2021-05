Lanza Means sin hit ni carrera

El serpentinero de de 28 años, lanzó al mínimo de bateadores, pero no fue juego perfecto porque en la tercera entrada ponchó tirándole a Sam Haggerty, pero la pelota se le fue al catcher

El pitcher zurdo John Means logró el tercer juego sin hit ni carrera de la temporada, en la victoria de los Orioles de Baltimore este miércoles por pizarra de 6-0 sobre los Marineros de Seattle.

Means (4-0), de 28 años, lanzó al mínimo de bateadores, pero no fue juego perfecto porque en la tercera entrada ponchó tirándole a Sam Haggerty, pero la pelota se le fue al catcher Pedro Severino. Más tarde, Haggerty fue puesto out en el intento de robo de segunda base.

Es el décimo juego sin hit de la franquicia de Baltimore. El zurdo hizo 113 lanzamientos y se despachó con 12 ponches.

El último pitcher de los Orioles que había conseguido un juego sin hit en forma individual fue Jim Palmer, en 1969.

Means logró el último out con un elevado de Dylan Moore al parador corto de Orioles.

En esta temporada Carlos Rodón, de los Medias Blancas, y Joe Musgrove, de los Padres, habían logrado la hazaña.

La última vez que se lanzó un juego perfecto en Grandes Ligas fue de Félix Hernández, de Marineros, el 15 de agosto del 2012.