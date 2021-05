Lanza Leonel García su nuevo álbum «45 RPM»

Se trata del octavo disco dentro de su faceta como solista y con el que le transmite al público el amor que le tiene a su trabajo

Lejos de temerle a la muerte, a Leonel García le aterra perder la memoria, así como las facultades para poder comunicar mensajes a su audiencia, su familia o sus seres queridos.

«Probablemente este temor sea algo mucho más fuerte que a la misma muerte, el perder esta posibilidad de expresión, de razonar, de tener una enfermedad que no te permite propiamente comunicarte con los demás», afirmó el músico.

Por ello, para no olvidar, constantemente García ejercita su cerebro, plasma sus vivencias, sus recuerdos e inspiraciones en nuevos temas musicales.

Ejemplo de ello es su nuevo álbum, 45 RPM, el octavo dentro de su faceta como solista y con el que le transmite al público el amor que le tiene a su trabajo.

«La idea era tener un disco que retratara mucho de mis influencias, de lo que yo crecí escuchando, de la música que me ha marcado como cantautor y dejar un pequeño registro de esta sensación de estar envejeciendo, de que empiezas a mirar hacia atrás y reflexionas.

«Incluye canciones que hablan del autoengaño, de la sensación que la vida ya valió la pena por el hecho de estar al lado de ciertas personas, que, a lo mejor morir no está tan mal si vives bien, si vives como debe de ser, otras que hablan de la mujer; es un viaje a través de distintas emociones», expresó.

El disco, ya disponible en plataformas, incluye las colaboraciones de Nicole Zignago, Sabino, Daniel, Me Estás Matando, Pedro Capó, así como Ximena Sariñana y Jonaz, estos últimos con el tema «Para la Eternidad», lanzado el pasado 20 de mayo y en el que los tres se transformaron en vampiros.

El título del álbum hace referencia a la historia de la forma en cómo se grababan los discos de vinilo, es decir a 45 revoluciones por minuto; además, el número hacía alusión a su edad, misma que no le genera conflicto en admitir.

El 12 de junio, Leonel se presentará de forma presencial en el Teatro Parque Interlomas, como parte de su gira Amor Vivo Tour, con opción también en streaming.