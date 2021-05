Lamenta Durazo rezago del sur del estado

La región Fuerte-Mayo es una de las zonas lamentablemente más rezagadas en todo sentido a nivel estatal y es una tragedia que un lugar tan rico tenga tantas carencias, por lo que se le dará atención prioritaria, afirmó Alfonso Durazo Montaño.

De gira de trabajo en el ejido “Juan Escutia”, el candidato a gobernador de la alianza “Juntos haremos historia en Sonora” reprochó el abandono que ha sufrido la zona sur de la entidad y reiteró su compromiso de rescatar la Casa de la Salud, dotándola de médicos y medicamentos.

Asimismo, se comprometió a analizar la instalación de una planta potabilizadora:

“El tema de las potabilizadoras, lo vemos. Lo analizamos técnicamente, partiendo de que tiene que haber agua potable. ¿Cómo es posible que en pleno siglo 21 la gente no tenga, en un estado supuestamente de avanzada, no tenga agua de calidad para tomar? No hay. Lo vamos a resolver”.

Acompañaron al candidato, Jesús Flores, candidato a presidente municipal de Huatabampo por Morena; Shirley Vázquez, candidata a la diputación federal por el séptimo distrito por Morena; y Carla Zulema Bours, candidata a la diputación local por el distrito 20 del Partido Verde Ecologista de México.