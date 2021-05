Ingresa Tina Turner al Salón de la Fama

La cantante, de 81 años, ya había entrado en el panteón en 1991 como miembro del dúo Ike & Tina Turner. Esta vez fue incluida en calidad de solista

La cantante Tina Turner y el rapero Jay-Z fueron elegidos para ingresar en el Salón de la Fama del Rock and Roll, el panteón estadounidense del rock y la música popular en general, junto al grupo alemán Kraftwerk, anunció la institución este miércoles.

Carole King, The Go-Go’s, Foo Fighters y Todd Rundgren completan el exclusivo club de artistas seleccionados para tener un sitial en este museo, que en los últimos años se ha esforzado por ampliar su alcance y honrar a más artistas que no sean hombres blancos.

De hecho, el Salón de la Fama del Rock and Roll nunca estuvo reservado solo para el rock y se abrió, desde su primera promoción en 1986, a otros géneros musicales como el soul, el blues, el R&B, el folk, el country y más recientemente el rap.

Tina Turner, de 81 años, ya había entrado en el panteón en 1991 como miembro del dúo Ike & Tina Turner. Esta vez fue incluida en calidad de solista, tras haberse reinventado a mediados de la década de 1980 en un registro más pop, que le valió el éxito mundial.

En cuanto a Jay-Z, el rapero y productor de Brooklyn llega con el aval de 23 Grammys, el premio máximo de la industria musical estadounidense. Con 51 años y habiendo atravesado varias épocas del rap, su propuesta es considerada relevante aún hoy.

La ceremonia de introducción tendrá lugar el 30 de octubre en Cleveland, Ohio, donde el Salón tiene su sede permanente desde 1995.

El jurado consta de poco más de mil 200 personas entre miembros vivos, profesionales e historiadores de la música. Los artistas son elegibles para la nominación 25 años después del lanzamiento de su primera grabación.

La promoción 2021 también incluye al grupo alemán Kraftwerk, considerado pionero de la música electrónica, así como a The Go-Go’s, una de las primeras bandas exclusivamente femeninas en alcanzar el éxito, con su dance pop con aires punk de los 80.

El guitarrista Dave Grohl, que ya forma parte del exclusivo club como integrante de la icónica banda Nirvana, fue seleccionado por segunda vez, esta con su grupo The Foo Fighters, creado en 1994.

A Carole King, por su parte, la avala una carrera condecorada como compositora de otras estrellas, y su disco de 1971 Tapestry es uno de los álbumes más vendidos de la historia.

Y el rockero pop Rundgren, conocido por éxitos como «Bang the Drum All Day», fue incluido tras su cuarta nominación y después de que calificó la votación como «una estafa».

El salón también honrará a LL Cool J, Billy Preston y Randy Rhoads con premios a la excelencia musical, mientras que Kraftwerk, Gil Scott Heron y Charley Patton recibirán reconocimientos como influencias tempranas.