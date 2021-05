Humillan los Cachorros a Kershaw

El tres veces galardonado con el Cy Young, tolero cuatro hits, enfrentó a nueve bateadores e hizo 39 lanzamientos en el inning, para que su efectividad empeorara de 2.09 a 2.95

Los Cachorros castigaron pronto a Clayton Kershaw, quien laboró sólo una entrada, la apertura más breve de su destacada carrera, para que Chicago derrotara 7-1 a los Dodgers de Los Ángeles.

Kyle Hendricks lanzó en cambio el juego completo, abreviado a siete entradas, por ser parte de una doble cartelera que se completaba más tarde.

Exactamente 11 años después de que laboró apenas una entrada y un tercio frente a Milwaukee, lo que constituía su actuación más fugaz, Kershaw no duró tanto esta vez.

Kershaw (4-3), tres veces galardonado con el Cy Young, admitió cuatro carreras y el mismo número de imparables, incluido un sencillo productor de Anthony Rizzo y un doble de tres carreras de David Bote.

Enfrentó a nueve bateadores e hizo 39 lanzamientos en el inning, para que su efectividad empeorara de 2.09 a 2.95. Los Dodgers cayeron por séptima vez en nueve compromisos.

Hendricks (2-3) trabajó siete capítulos para acreditarse el sexto juego completo en su carrera y su salida más larga con los Cachorros en esta temporada.

Toleró siete imparables, recetó seis ponches y regaló una base por bolas, para mejorar su promedio de carreras limpias admitidas, de 7,54 a 6.07. Hendricks no permitió anotación sino hasta que el emergente venezolano Keibert Ruiz disparó un jonrón cuando había un out del séptimo episodio.