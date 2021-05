Harán versión inglesa de «Nosotros Los Nobles» para Netflix

Según Deadline la producción estará a crago de Chris Columbus, Michael Barnathan y Mark Radcliffe para 26th Street Pictures

Javi, Barbie y Charlie Noble, la familia de millonarios que de un día para otro perdieron todo su dinero y tuvieron que aprender a ganarse la vida con su esfuerzo, volverán a la pantalla, pero en una versión distinta.

«Nosotros Los Nobles» tendrá su remake en versión inglesa para Netflix, la cual estará producida por Chris Columbus, Michael Barnathan y Mark Radcliffe para 26th Street Pictures, reportó Deadline.

El coescritor y productor del filme proyectado en 2013, Gary Alazraki, asumirá nuevamente la producción junto a FilmSharks, como productor ejecutivo.

Según informó el portal, la película llevará por título «We Are The Nobles».

El proyecto mexicano alcanzó los 26.2 millones de pesos, lo que la colocó como la segunda cinta nacional de mayor recaudación en el País, sólo detrás de «No se Aceptan Devoluciones«, protagonizada por Eugenio Derbez, que superó los 46.1 millones.

«Nosotros los Nobles» aborda la historia de los hermanos Javi (Luis Gerardo Méndez), Bárbara (Karla Souza) y Charlie (Juan Pablo Gil) Noble, quienes, al no tener un límite y gastar el dinero del papá, Germán (Gonzalo Vega), en cualquier cosa, éste decide montar un fraude con el fin de mudarse a una colonia menos ostentosa.

Al contar únicamente con su ropa y el poco efectivo que había en sus bolsillos, los hermanos se ven obligados a conseguir trabajo, situación que no será sencilla especialmente por los complejos y debilidades de cada uno.

Por el momento se desconocen los detalles sobre los protagonistas de la nueva versión así como su fecha tentativa de estreno.