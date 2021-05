Preocupante el retroceso detectado en estudiantes debido a pandemia

De acuerdo a la organización Mexicanos Primero, en México se tiene un retroceso en materia educativa equivalente a tres ciclos escolares, debido a la pandemia por el Covid-19, según informó el presidente del organismo, David Calderón.

De hecho, me ha tocado atestiguar las clases en línea de una de mis nietas, quien está en segundo año de primaria y prácticamente se trata de llenar tiempo, impartiendo conceptos inútiles como medir espacios con las palmas de las manos, “cuántas ´cuartas´mide una mesa, o la cama”, etcétera.

Si tomamos en cuenta que las manos de cada uno de nosotros tiene diferente medida, de qué sirve dedicarle no una sesión, para que sepan que es una opción para dimensionar un espacio, pero en el caso particular fueron como tres o cuatro sesiones las dedicadas a ese inútil sistema, al igual que el de los pies, y no me refiero al sistema inglés de medición.

Cabe señalar que según se ha informado, al reanudar las actividades presenciales se practicará un examen de diagnóstico y se hará un reforzamiento del sistema de aprendizaje a lo largo de estos 14 meses de educación a distancia.

Pero además de los conceptos deficientes y obsoletos, está el caso de aquellos menores que por sus condiciones geográficas y económicas, por carecer de equipos y de internet, ni siquiera recibieron la instrucción a lo largo de estos meses.

Considero que para este grupo habría que implementar medidas extraordinarias para nivelarlos, a fin de que no se rezaguen o peor, abandonen su educación.

Meten el acelerador Ernesto Gándara y Alfonso Durazo

Con fuerza están cerrando los dos candidatos punteros a la gubernatura, ya que mientras Ernesto “Borrego” Gándara está recibiendo adhesiones de quienes anteriormente avalaban a Alfonso Durazo, éste mostró dos encuestas que le dan ventaja de cinco puntos, a escasos días de terminar la campaña y de que se realice la elección.

Indudablemente los comicios del seis de junio serán históricos, primeramente por el entorno en que estamos, en una pandemia que ninguno de quienes habitamos este estado, el país o el mundo, habíamos visto; segundo, por la inseguridad que nos aqueja; y tercero, por la polarización imperante, gran parte de ella promovida desde la Federación.

Para colmo, el escenario en que vivimos, derivado de la propia pandemia y la inseguridad, avizoran que la participación será escasa, por lo que quien sabe cuánto respaldo o representatividad podrá contar quien resulte ganador, en caso de que impere el abstencionismo.

En este sentido, es importante que salga a votar para que cumpla con su obligación ciudadana, para que tenga la voz completa al momento de reclamar o exigir un beneficio y para que se sienta con la satisfacción de cumplir con un derecho que costó mucho adquirir.

La falta de agua en Hermosillo es una realidad; hay que cuidar el recurso

Desde hace meses, en la colonia donde resido, que es la San Benito, en donde afortunadamente casi nunca falta el agua potable, hemos percibido una disminución en la presión.

Hasta pensé que algún bromista podía haber cerrado la llave de paso que está muy a la vista a la orilla del cerco, pero no fue así, estaba normal. Posteriormente varios compañeros de trabajo manifestaron que tenían problemas con el abasto, en colonias totalmente distintas, incluso, se quedaron sin servicio algunos días, sobre todo en la zona de El Sahuaro y Puerta Real.

En el caso de la San Benito solo hemos sufrido disminución en la presión, pero esto ha ocurrido fácilmente desde hace un año o más, es decir, aunque la autoridad municipal trate de desestimar las quejas y de buscar culpables e incluso darle un tinte político, la falta de agua es una realidad en Hermosillo y como tal se debería aceptar, sobre todo para aquellos que sin ninguna consideración lavan la banqueta a chorro de manguera.

En vez de tratar de disimular el problema, se debe de alertar sobre la escasez del recurso para que la gente tome conciencia y lo cuide, en vez de tratar de echarle la culpa a tal o cual partido.

Correo electrónico [email protected]