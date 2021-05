Se anota FGJE un punto al capturar a homicida de Cecilia Yépiz

Qué lamentable que la violencia continúe en Sonora y mientras por un lado se daba a conocer el arresto del presunto responsable de asesinar a la exfuncionaria del Ayuntamiento de Nogales, Cecilia Yépiz Reyna, en Guaymas fue encontrada sin vida una joven empalmense, que al parecer fue asfixiada.

La desaparición de la exfuncionaria a principios del año, llamó mucho la atención ya que hasta se relacionó con cuestiones relacionadas a su actividad en el Ayuntamiento de Nogales.

La verdad no sabemos qué relación había entre el homicida de Yépiz Reyna y Fernando, de 43 años, quien fue detenido en San Luis Potosí, a donde huyó tras quitarle la vida en enero pasado.

En el boletín que emitió la Fiscalía de Justicia no se exponen los motivos para que el sujeto, quien ya tenía antecedentes violentos, tanto en Sonora como en Estados Unidos, haya cometido ese vil hecho, pero lo bueno es que la familia de la víctima tendrá al menos la tranquilidad de que se hizo justicia.

Lo que llama la atención que el homicida es hijo de un regidor del Ayuntamiento de Nogales y de una funcionaria del gobierno federal en aquella frontera, aunque, insistimos, se desconoce el motivo del homicidio y no creemos que tenga trasfondo político porque estuvieron en la misma administración.

En cuanto a la joven Arelvy, de 25 años, quien salió de su casa en Empalme a una consulta médica, es trágico que la hayan encontrado sin vida, con huellas de asfixia en una casa de huéspedes de Guaymas.

La Fiscalía de Justicia ya inició las indagatorias y ojalá que se logre dar con el homicida de esta joven madre de familia y conocedores de la pulcritud con que trabaja Claudia Indira Contreras, seguramente tendremos noticias pronto.

Darán a conocer hoy a quien sustituirá a Abel Murrieta como candidato

El excandidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado, Ricardo Bours Castelo, dijo que aunque ya firmó su renuncia a la candidatura, ésta fue retenida por su jurídico, ya que existen cuestiones administrativas que deben solventarse y cuando lo hagan, se entregará ante el Instituto Estatal Electoral.

Posteriormente, este órgano deberá sesionar para analizar la renuncia y posteriormente aceptar a quien lo sustituirá, en este caso, Manuel Scott.

En un video difundido en su cuenta de Twitter, el empresario aclaró que él desconocía que se tenía cumplir con ciertos trámites administrativos, de ahí que su abogado, para protegerlo, detuvo el documento hasta que se tenga todo solventado, de lo cual se le informó con oportunidad a la dirigencia de MC.

Aunque no lo dijo, esto prácticamente indica que ya sabían que no podía debatir su candidato y aun así hicieron la faramalla de acudir al Instituto Estatal Electoral el pasado martes, para intentar estar en el citado debate, lo cual no le permitieron por no estar registrado su nuevo candidato.

Por cierto, también en las boletas electorales de los comicios del próximo seis de junio, aparecerá Ricardo Bours como su candidato, al igual que en el caso de la elección a Presidente Municipal estará el malogrado candidato Abel Murrieta, porque ya estaban impresas y no podrían reimprimir en tiempo y además no se cuenta con recursos para ello.

Cabe señalar, que hoy en la población de Cócorit, en Cajeme, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dará a conocer quien será el candidato que sustituirá a Abel Murrieta asesinado el pasado jueves y supongo que también informará quien quedará como aspirante a diputado, para sustituir a Manuel Scot.

Correo electrónico [email protected]