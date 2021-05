Aunque se ha estabilizado la pandemia en Sonora, no hay que confiarse

De acuerdo con información del secretario de Salud, Enrique Clausen, en Sonora se ha estabilizado la pandemia, sin embargo, esto no quiere decir que debemos echar las campanas al vuelo y tratar de hacer las cosas como lo hacíamos a principios de 2020.

No, se tienen que mantener las medidas preventivas, aunque en lo particular, desde hace varios días he notado gran cantidad de personas en las calles, camiones, centros comerciales y restaurantes, entre otros sitios, pero eso sí, la gran mayoría con cubrebocas.

La cuestión es que no debemos olvidar que está latente el riesgo de nuevas cepas como la variante de la India, que hemos visto imágenes sobrecogedoras de las condiciones en que se encuentra la población de ese país, y de ninguna manera quisiéramos verlas en México.

Ayer leía unas declaraciones del director general de Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud, Ricardo Cortés, sobre la variante de la India, la cual “no es de preocupación”, dijo, y realmente me preocupé.

Las experiencias con los actuales funcionarios federales nos indican que lo que para ellos no es relevante, ocasiona a la postre muchos problemas, y ya vimos que de los seis o 10 mil muertos estimados a principios de esta pandemia llegamos a más de 200 mil y todo porque se menospreció el riesgo del Covid-19.

En el caso de Sonora se hizo todo lo posible por evitar que la cifra creciera exponencialmente y se logró, sin embargo, llegó un momento en que la gente salió por necesidad en su mayoría, y otros por gusto y hemos tenido dos repuntes.

Por suerte, en la entidad, el caso de la tercera ola se ha detenido o retrasado, tanto, que el Secretario, considera la situación estable, sin embargo, como también lo ha dicho el funcionario estatal, el riesgo está latente, por lo que no debemos confiarnos.

Falta vacunar a muchas personas más para tener efecto “rebaño”

La vacunación contra el Covid-19 ha generado una sensación de falsa seguridad, porque es muy poca la población que ha recibido el biológico en Sonora, y para colmo, solo la primera dosis, sin embargo, hay quienes ya se sienten totalmente inmunes a la enfermedad, e insistimos, no es así.

En reiteradas ocasiones hemos escuchado a expertos señalar que aún y cuando la gente esté vacunada y con ambas dosis, debe de continuar cuidándose, usando mascarilla o cubrebocas y por supuesto manteniendo las medidas preventivas de sana distancia, lavado de manos, etcétera.

Esperemos que en este año se logre una cobertura más amplía para que entonces si, tengamos el anhelado efecto rebaño y podamos sentirnos más tranquilos, pero no más confiados.

Un agradecimiento a amigos, familias y conocidos por sus mensajes

Antes de cerrar este espacio deseo agradecer a todas y cada una de las personas que este 1 de mayo, se tomaron el tiempo de llamarme o enviarme mensajes a través de redes sociales para felicitarme por mi cumpleaños, en verdad se los agradezco… hacen que uno se sienta muy apapachada. Obviamente a mi familia de sangre y de periódico Entorno Informativo por sus parabienes y comida sorpresa!

