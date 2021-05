Gestionará Gándara pagar 50% menos de luz

El Candidato de la Alianza “Va por Sonora” buscará reducir los cobros en la energía eléctrica para el bienestar económico de las familias sonorenses.

Es tiempo de dignificar la economía de las familias sonorenses, y precisamente los altos cobros de la energía eléctrica son uno de los gastos que más afecta su bolsillo, por eso, exigiré al Gobierno Federal la creación de la Tarifa Ganadora 1G, que les permita reducir el pago hasta en un 50 por ciento, anunció Ernesto el “Borrego” Gándara.

En gira de trabajo por el Río Sonora, el Candidato de la Alianza “Va por Sonora”, acompañado de su esposa Pily Madrid, explicó que dado las altas temperaturas que se registran en la entidad, las familias llegan a invertir hasta la mitad de sus sueldos en el pago de los recibos de luz, lo que representa un gran golpe a su economía.

Sonora está registrado con la tarifa 1F, dijo, pero está ya quedó complemente obsoleta, el tiempo cambia y con ello las necesidades de la gente, por eso los Gobiernos deben adaptarse con políticas públicas que beneficien a la gente, hoy le toca a la Federación tener empatía con las necesidades de la gente.

“Hoy es tiempo de emprender una nueva lucha, con tarifas de luz más justas, allá en centro del país, donde se toman las decisiones no ocupan ni 10 pesos en cada 100 para pagarle a la Comisión Federal de Electricidad, no es justo, no se vale. Vamos a iniciar la mayor batalla de nuestros tiempos, exigiendo a la Federación la creación de una nueva tarifa, la tarifa 1G, que es la que sigue de la 1F, una tarifa ganadora”, explicó el “Borrego” Gándara.

Recordó el trabajo de un grupo de mujeres que hace veinte años lograron cambiar el rumbo de Sonora para que la tarifa 1F llegará al estado, pero que hoy en día esto ya no es suficiente por el incremento de las altas temperaturas, por lo que la tarifa 1G tiene que llegar al recibo de las y los sonorenses.

El candidato de la Alianza “Va Por Sonora”, expresó que la acción de estar pidiendo cada año al Gobierno Federal de que la tarifa se aplique en todos los municipios de la entidad ya debe parar y que una de sus principales tareas de Gobierno será sacar la casta para que la tarifa 1G llegue a todo el estado de manera definitiva desde el mes de abril.

“Le exigiremos a la Federación la creación de la tarifa 1G de luz, que sea mucho más barata, que sea más sensible a las altas temperaturas y que no ahorque a las y los sonorenses porque el verano empezó antes o duró mucho y que aplique a todo Sonora, de jalón, vale la pena sacar la casta por Sonora, que allá en el centro tengan claro que las alianzas son para defender a nuestras familias”, puntualizó.

Visita los municipios del Río Sonora

El “Borrego” Gándara tuvo gira de trabajo por los municipios del Río Sonora, en la que estuvo acompañado por el ex Senador Alfonso Elías Serrano, donde habló de esta propuesta y de todas sus ideas para la Reactivación Económica y Social de Sonora.

Durante sus recorridos, el Candidato a Gobernador se reunió con ciudadanos de Arizpe, Bacoachi, Baviácora, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe de Jesús, Carbó, San Miguel de Horcasitas, Rayón, Opodepe, y Carbó.

Ante ellos, Ernesto Gándara se comprometió a ser un Gobernador presente en sus comunidades y atender las necesidades que aquejan a sus habitantes, como la falta de seguridad, abasto de agua y servicios dignos de salud.