Gana mexicana concurso Miss Universo

La joven Andrea Meza es ingeniera en Software, tiene 26 años y es la tercera mexicana en obtener el título

La mexicana Andrea Meza se coronó como la Miss Universo de la edición 69 del certamen.

Meza se impuso ante las concursantes Julia Gama (Brasil), Kimberly Jiménez (República Dominicana) y Janick Maceta (Perú), así como AdlineCastelino (India).

La ganadora es originaria de Chihuahua; es ingeniera en Software, y en sus tiempos libres es maquillista, oficio que realiza por gusto.

La joven, de 26 años, también es Embajadora de Turismo del estado de Chihuahua, y es la tercera mexicana en ganar el certamen Miss Universo, luego de Lupita Jones y Ximena Navarrete.

Minutos antes de que se diera a conocer el triunfo de Meza, el top cinco de finalistas dio su discurso final sobre un tema particular.

Tras responder en inglés la primera pregunta que se le hizo a la ganadora sobre su forma de actuar en la pandemia de haber sido ella una líder nacional, en la segunda esta ocasión la chihuahuense optó por contestar en español sobre su opinión respecto al cambio de estándares de belleza.

«Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada. Y así como hemos avanzado como sociedad, también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día, la belleza no radica solamente en cómo nos vemos.

«Para mí, la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y en los valores en los que nos manejamos. No permitan nunca que nadie les diga que no tienen valor», dijo.