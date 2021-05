Firma acuerdo por la prosperidad de los trabajadores

Como gobernador del estado me comprometo a garantizar la correcta implementación de la reforma laboral aprobada a nivel federal, declaró Alfonso Durazo, luego de criticar su adversario de la alianza entre el PRI, PAN y PRD, por haber apoyado las reformas del “Pacto por México” que lesionaron a los trabajadores del país.

En la firma del “Acuerdo por la prosperidad de los trabajadores y la paz laboral” donde participaron organizaciones sindicales de todo el estado, el candidato de la alianza “Juntos haremos historia en Sonora», dijo que su gobierno aplicará una política de puertas abiertas y de respeto absoluto a la autonomía democrática de todas las organizaciones sindicales.

“La Reforma Laboral, preludio del Pacto por México y de la alianza cupular del PRIAN, que hoy busca revestirse de ciudadana ante y las y los sonorenses, fue dictaminada y votada por el entonces senador Ernesto Gándara, quien presidía la comisión de Trabajo del Senado de la República. No hay que olvidarlo. Son los mismos, aunque se presenten ahora bajo la máscara de ciudadanos”, señaló.

El candidato común a la gubernatura por Morena, PT, Nueva Alianza Sonora y Verde Ecologista, recordó que su gobierno que representará a la Cuarta Transformación en el estado no será un instrumento parcial de los intereses particulares de ningún grupo de poder político económico, sino un factor de equilibrio entre las diferentes fuerzas productivas.

Comentó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está del lado de los trabajadores, lo que se ve reflejado en la política de recuperación salarial, la reforma al sistema de pensiones y la regulación del outsourcing. En consecuencia, dijo, el gobierno que encabezará pondrá en práctica una nueva política laboral que mantenga una paz laboral con dignidad, respete la democracia sindical y la negociación y la contratación colectiva de los sindicatos.