Exigen precaristas certeza jurídica en la propiedad

Existe en Hermosillo un grave problema de certeza jurídica en la propiedad, pues se están ocultando las claves catastrales en la actual administración para despojar a la gente de su inmueble o terreno, y asignarlos a otra persona, señaló César del Pardo.

El dirigente de la Coordinación Nacional para la Defensa de la Vivienda Popular señaló que el Gobierno Municipal no ha otorgado un solo lote a los ciudadanos, por el contrario están despojando a la gente de sus terrenos y viviendas a través de la Promotora Inmobiliaria (PIMH), para volverlos a vender.

Además de que la venta de los terrenos por parte del Ayuntamiento está sobrevaloradas, pues manejan intereses de hasta un 12 por ciento, arriba de la banca comercial.

“En esta administración se están ocultando y cambiando claves catastrales. En el país es el único municipio donde si quieres pagar el predial en línea tienes que poner el RFC, y muchísima gente no tiene o no lo sabe, pero hay casos peores donde hay muchos inmuebles que no están registrados y aparece solo la clave catrastral; entonces las personas que están en posesión de esos terrenos o inmuebles que fueron despojados a los ejidos como Villa de Seris, La Victoria, son propiedades a las que se le asignó en su momento la clave catrastral, pero nadie sabe a nombre de quién aparece”, dijo.

Es un fraude masivo que se está haciendo en la ciudad, pues afirmó que este sistema se está utilizando por parte del Ayuntamiento para ocultar las propiedades irregulares en la ciudad, y adjudicarlas con un tercero o para filtrar información.

Es por ello que los ejidos interpondrán un recurso jurídico para desvanecer muchas escrituras o simples posesiones, porque no hay transparencia en la información de algunos inmuebles por parte del Municipio.

“En este trienio se adjudicaron alrededor de 120 inmuebles de colonias como Los Arroyos, Ladrilleras, Luis Donaldo Colosio, Las Dunas, y Las Minitas; ellos lo que haces es despojar a la gente y las vuelven a asignar, pero los propietarios las dejan porque es muy alto el cobro, el enganche, el precio y el plazo”, apuntó.

En este caso, añadió que lo que se debe hacer es, reunirse de nuevo la Junta de Gobierno y cambiar otra vez la forma de pago de los terrenos en inmuebles que tiene a su cargo Promotora Inmobiliaria, pues reiteró que la dependencia solo está especulando con el tema de vivienda, y no tiene asignado un proyecto o programa para asignarlas.