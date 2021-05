Es Kristel un hit en la radio

La joven cantante y compositora es la primera española en lanzarse en el género de la Cumbia; logra posicionarse en las estaciones de Radio de México con su sencillo «Como Me Arrepiento»

Kristel, la joven cantautora catalana está conquistando el mercado latinoamericano siendo la primera española en lanzarse en este género tropical.

Su nuevo sencillo «Como Me Arrepiento«, de su autoría, producida por Uriel Lozada, a ritmo de cumbia romántica, se posicionó en las principales estaciones de Radio FM de la República Mexicana; La Ke Buena, La Patrona FM, Sabrosita 590AM, La Acerera, La Bestia Grupera, entre muchas otras, alcanzando el numero 1 de las listas en La Z 105.5fm, de Atotonilco el Alto, Jalisco.

El Vídeo Oficial de la canción, producido por su casa discográfica MIA MUSIC RECORDS, fue grabado en 3 países: Andorra, España y México, teniendo como escenarios principales: nieve y playa, un contraste único que lo hace todavía más especial para deleite del público.

El videoclip está disponible en su Canal VEVO: KristelVEVO y ya supera las 100 mil visualizaciones.

Además, Kristel está celebrando haber alcanzado los 200 mil seguidores en Facebook, algo que la artista nunca había imaginado cuando inició su carrera musical grabando su primera maqueta en Sabadell, ciudad donde reside, y yendo a la aventura a México con esa maqueta y un montón de sueños dentro de la maleta, tras finalizar sus estudios universitarios en Dirección de Marketing y Relaciones Públicas.

La cantautora confiesa que ha sido un año muy difícil, tras cancelarse todos sus conciertos debido a la pandemia, no obstante, no pierde la ilusión y ya se encuentra trabajando en su próximo sencillo que verá la luz en verano 2021 acompañado de una Gira de Medios por toda la República Mexicana, a la vez que acaba de lanzar su propia marca Victoria by Kristel, de moda y accesorios.