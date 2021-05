Entregan a Lady Gaga llaves de West Hollywood en Los Ángeles

Además declararon el 23 de mayo el «Born This Way Day», en honor a una de sus canciones más famosas

Lady Gaga recibió la llave de la ciudad de West Hollywood, en Los Ángeles, y de paso, declararon el 23 de mayo el «Born This Way Day», en honor a una de sus canciones más famosas.

La cantante acudió este domingo a la localidad, una zona representativa de la comunidad LGBTQ+ en California, para recibir el reconocimiento de parte de la alcaldesa Lindsey P. Hovart, reportó la revista People.

«Ustedes han sido la maldita llave de mi corazón por mucho tiempo», le dijo Gaga a quienes fueron a verla al evento, el cual se llevó a cabo con varias medidas sanitarias.

«Honraré esto y lo atesoraré. Les prometo que siempre estaré aquí este día, para celebrarlo con ustedes. Para sentir júbilo con ustedes, para llorar con ustedes, para reír con ustedes. Porque, ¿saben ustedes qué somos? Somos poetas y sólo estamos hablando con cada uno de nosotros».

Este reconocimiento le llega en el marco del décimo aniversario del lanzamiento de su álbum Born This Way, el cual contiene el mensaje para la comunidad LGBTQ+ de sentirse orgullosos y aceptarse a sí mismos.

«A través de su música y activismo, Lady Gaga se ha convertido en un ícono cultural para nuestra generación», dijo P. Hovart, de acuerdo al portal WeHo Times.

La ganadora del Grammy, Óscar y Globo de Oro añadió en su discurso la importancia del movimiento que ha generado su música.

«Como himno, ‘Born This Way’ se ha convertido en un documento de orgullo que exhorta a la declaración de los derechos de la comunidad LGBTQ+. La Fundación Born This Way fomenta las conversaciones transparentes sobre salud mental con jóvenes y busca erradicar el estigma alrededor de ésta.

«Me complace profundamente declarar que hoy es el ‘Born This Way Day’, en nombre del Ayuntamiento, y entregarle la llave de la Ciudad a Lady Gaga», afirmó la funcionaria.