El miedo no anda en burro; empezaron campañas negras contra del “Borrego” Gándara

El miedo no anda en borro y empezaron las campañas negras en contra del candidato a la gubernatura por la Alianza “Va por Sonora”, Ernesto “Borrego” Gándara Camou. Ernesto ha crecido mucho en las últimas semanas y esto preocupa al resto de los candidatos, unos han avanzado muy poco y otros de plano se han quedado estancados. Solo faltan ocho días para las elecciones y gran parte de la ciudadanía ya decidió por quién votar.

En cuatro días más se cierran las campañas y con tantos candidatos a gobernador y presidente municipal de Hermosillo, se me hace que los candidatos ganadores no alcanzarán el 50 por ciento de la votación del padrón electoral. Por tal motivo, las autoridades electorales, dirigentes de los partidos políticas y los candidatos a los diferentes puestos de elección popular, deben de hacer un llamado a la población para que salgan a votar el próximo 06 de junio.

El domingo 06 de junio debe de ser un día de fiesta en Sonora, porque es cuando elegiremos a 72 presidentes municipales, 33 diputados locales (21 de mayoría relativa), siete diputados federales y un nuevo gobernador (a). El compromiso es grande para todos los sonorenses, por lo que hay que votar por los candidatos de nuestras simpatías, con capacidad política y administrativa, solo así se logrará que Sonora siga avanzando con la creación de más empresas y nuevos empleos.

El hermosillense Ernesto “Borrego” Gándara, ha llevado a cabo una campaña a gobernador tranquila, sin muchos aspavientos, pero muy efectiva, por eso ha avanzado tanto en esta recta final. Además, se le han sumado grupos de militantes de Morena en cada reunión que realiza, con lo que se ha reforzado su campaña. En estos últimos días ha visitado los municipios del Sur del estado, en donde la ciudadanía y el candidato se comprometieron. Fueron pactos a la palabra.

Así llegamos a acuerdos en Sonora, porque los sonorenses tenemos palabra y no hay necesidad de firmar nada para que cada quién cumpla el compromiso…Además, así es el “borrego”, un hombre de palabra, honesto, padre de familia, muy trabajador; es el candidato que le llega de frente a la ciudadanía y no finca su triunfo electoral en las encuestas electorales. No obstante, en las encuestas serias de empresas profesionales, el “Borrego” lleva una amplia ventaja sobre su más cercano adversario.

Inicia vacunación contra COVID-19 en Hermosillo para 50-59 años y embarazadas.

Con el arribo de 60 mil 450 dosis de la vacuna Pfizer contra COVID-19, iniciará este sábado 29 de mayo la vacunación de personas de 50 a 59 años y embarazadas mayores de 18 años y con más de nueve semanas de gestación, en Hermosillo, informó Enrique ClausenIberri, secretario de Salud estatal. Señaló que la dependencia se encargará de la aplicación del biológico en los puntos que determinó la Secretaría del Bienestar.

“Hacemos un atento llamado a la población en ese rango de edad y embarazadas mayores de 18 años y con mínimo nueve semanas de gestación a acudir a vacunarse; vamos avanzando para que la mayor parte de la población se encuentre protegida contra del Coronavirus”… El titular de la dependencia estatal, precisó que para saber exactamente el punto de vacunación que le corresponde a cada persona se deberá consultar la página, http://vacunatehermosillo.unison.

Agregó que el proceso de vacunación se llevará a cabo conforme al registro de las personas, según la primera inicial de su apellido y la sección que corresponde a su dirección, misma que se encuentra en la credencial del INE…

Los puntos de vacunación serán: Centro Hábitat Solidaridad IV, Casino del H. Ayuntamiento, Centro de Uso Múltiples (CUM), CBTIS 11, SUM Cuartel Militar, Cobach Reforma, CBTIS 132, Centro Deportivo Nacameri y Centro Hábitat Minitas.

Asimismo, aplicarán el biológico en: Teatro Auditorio Cobach Villa de Seris, Centro AMAH Altares, Universidad de Sonora (Vehicular Masivo) Hábitat Poblado Miguel Alemán y en el Centro CAPTS de Bahía Kino, en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

ClausenIberri compartió que se recibieron 99 mil 800 dosis de vacuna AstraZeneca, para 45 municipios y sus localidades destinadas a adultos de 50 a 59 años y embarazadas, para aplicarse a partir del sábado 29 de mayo.

Dichos municipios son: Banámichi, Baviácora, Opodepe, Rayón, Arivechi, Bacanora, Sahuaripa, Bacadéhuachi, Divisaderos, Granados, Huásabas, Nacozari, Nácori Chico, Villa Hidalgo, La Colorada, Mazatán, Ónovas, San Javier y San Miguel de Horcasitas, entre otros…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

