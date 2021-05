La ciudadanía debe dejarse de miedos y salir a votar el próximo 06 de junio

Ojalá que la ciudadanía no ponga de pretexto la pandemia del Coronavirus para no presentarse a las urnas a votar el próximo 06 de junio. Los candidatos deben de dedicar estos días que les quedan de campaña para invitar a la gente a acudir a las casillas, porque de ello depende que tengamos buenos gobernantes…”El Borrego” Ernesto Gándara ya lo está haciendo a través de los medios electrónicos, radio, televisión, Internet y redes sociales. Todos los candidatos deberían de hacerlo, porque según los pronósticos será baja la votación, por miedo a tanta violencia.

La ciudadanía tiene dos motivos muy poderosos para no ir a votar, el Coronavirus y la violencia, ambos se han llevado a mucha gente a la tumba. Sin embargo, deben de superar miedos y levantarse muy temprano a depositar su voto por los candidatos de sus preferencias, para que después no andarnos quejando de los malos gobiernos. Ojalá que las casillas se abran a tiempo, a las 8:00 de la mañana y que la gente aproveche el buen clima antes de que caliente el sol. Los funcionarios de casillas deben de llegar antes para no andar con problemas de última hora.

La votación será de 8:00 de la mañana a 18: horas, seis de la tarde, o, hasta que deje de votar la última persona…Las autoridades tiene la obligación de brindar protección a todos los ciudadanos, incluyendo a los candidatos, más aquellos que tengan cuentas pendientes o enemigos, como los exprocuradores, exagentes del ministerio público, expolicías, etc. La Guardia Nacional ya es tiempo que sirva para algo, ya que, hasta ahora, solo ha servido para que sus agentes (soldados) se paseen por las calles de los municipios a bordo de sus vehículos militares.

Desde que llegaron los militares a Sonora ha recrudecido la violencia con enfrentamientos en la vía pública que han dejado muchos muertos, así como los asesinatos a plena luz del día. Por eso la gente tiene miedo salir a la calle, por temor a que una “bala Perdida” los vaya a alcanzar sin deberla ni temerla…Las fuerzas policiacas se deben de concentrar en las casillas para evitar cualquier incidente, no vaya a ser, que por una inconformidad de una persona se altere el orden. Tengo 46 años de reportero y he visto muchas cosas en las elecciones y vale más prevenir.

El ambiente está “muy caliente” entre militantes y simpatizantes de los candidatos a gobernador, principalmente de los dos finalistas en esta recta final, Ernesto “El Borrego Gándara Camou, de la Alianza “Va por Sonora” y de Alfonso Durazo Montaño” de la Alianza “Juntos Haremos Historia en Sonora” de los partidos Morena, PT, PVEM y Panal…Son calentamientos normales en las contiendas electorales que no se deben de salir de control. “Se le sube toda la sangre a la cabeza” a los “fans” de los candidatos y en un descuido todo puede suceder. ¡Vale más que no!

Impulsa Gobierno de Sonora Programa Emergente de Atención a la Sequía en el sector ganadero

Para hacer frente a la grave sequía que afecta a los 72 municipios de Sonora y mitigar el impacto negativo en el sector ganadero, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ha instruido la creación de un Programa Emergente de Atención a la Sequía en apoyo a productores del estado, informó Jorge Guzmán Nieves.

El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura de Sonora (Sagarhpa) señaló que las condiciones climáticas que prevalecen en la entidad desde el año 2020 y que han ido agravándose en el presente año, ocasionando una grave sequía en todo el estado, han provocado el despoblamiento del hato ganadero en un 42%, lo que representa 600 mil vientres productivos menos y dejar de producir 320 mil crías.

Ello, dijo es un impacto muy fuerte y negativo para la ganadería de Sonora, por lo que ante este escenario, la gobernadora Pavlovich, consciente de la gravedad por la que atraviesa este sector, ha gestionado recursos del estado, estableciendo un Programa Emergente de insumos (semilla de sorgo forrajero) para la siembra de praderas de riego y temporal, que permitan generar alimento y con ello mejorar las condiciones del hato ganadero.

Recorre el Ernesto “borrego” Gándara municipios de Sur de Sonora

A nueve días de que concluya el proceso electoral en Sonora, Ernesto el “Borrego” Gándara aseguró que continúa la construcción del proyecto con el que gobernará Sonora, sin improvisaciones, ni ocurrencias, sino basado en lo que necesitan las y los sonorenses. De visita por el Sur de Sonora, el Candidato de la Alianza “Va por Sonora”, se reunió con ciudadanos de Benito Juárez, Yavaros, Huatabampo y Etchojoa, en donde mantuvo encuentros con integrantes de la sociedad civil, que hicieron manifestaciones de apoyo y de lo que los aqueja en sus comunidades.

