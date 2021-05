Están cerrando fuerte las campañas de los candidatos a gobernador, alcaldes y diputados

Están cerrando fuerte las campañas políticas, tanto de los candidatos a gobernador, como a las alcaldías de los 72 municipios de Sonora. En Hermosillo, Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez y la alcaldesa con licencia, Célida López Cárdenas, se miran muy parejos, mientras que los restantes se quedaron estancados y sin posibilidades de ganar

Algunos candidatos han utilizado el sistema de hacer política casa por casa, el cual es muy efectivo, porque los candidatos visitan los hogares tocando puertas y son recibidos, por lo general, por la jefa de familia, que, convenciéndolas a ellas, podrían influir en el resto de la familia.

Muchos candidatos no recorren el municipio y, cuando llegan a los puestos públicos (alcaldías), no se preocupan por estar en contacto con los ciudadanos que los llevaron al cargo…Luego se quieren reelegir, o buscar otro puesto de elección, siendo rechazados por los electores. Por eso en las elecciones pasadas ganaron los candidatos de Morena.

En las próximas elecciones será distinto, porque los actuales alcaldes, diputados locales y federales, le fallaron a los sonorenses y fueron tres años de retroceso. La gran mayoría de los presidentes municipales de Sonora son del partido Morena y le han quedado muy mal a los ciudadanos, por lo que podrían recibir un “castigo” por parte de los electores el próximo 06 de junio, día de la votación…Les recuerdo que habrá cambio de Gobernador (a), de 72 presidentes municipales, 33 diputados locales (21 de mayoría relativa) y, siete federales.

Los candidatos a la gubernatura de Sonora por los partidos Fuerza por México, María del Rosario Robles Robles; David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del partido Redes Sociales Progresistas (RSP); y, Carlos Ernesto Zataráin, del partido Encuentro Solidario, a pesar de que no tienen ninguna posibilidad de ganar la elección, no ha bajado el ánimo en ellos y sus seguidores. Es que son candidatos de estos nuevos partidos que andan en busca de conservar el registro.

En estos días últimos de campaña, los finalistas son Ernesto “El Borrego” Gándara Camou, de la Alianza “Va por Sonora” y Alfonso Durazo Montaño, de la Alianza “Juntos Haremos Historia en Sonora”, con ventaja del “borrego” a 10 días de las elecciones y, a seis días del cierre de campaña. Me imagino que la ciudadanía ya sabe por quién votará, tanto a los candidatos a gobernador como a las presidencias municipales…Se espera un día tranquilo el 06 de junio para que la gente vote.

Los partidos deben de tener listos los camiones para transportar personas y llevarlos a votar

En las próximas elecciones del 06 de junio, los partidos políticos deben de estar preparados para mover personas de los barrios y colonias, para llevarlos a votar. Antes se le criticaba al PRI por llevar acarreados. Después, el PAN también lo empezó hacer, nada más que los panistas decían que no eran acarreados, sino transportados. Lo cierto es que es lo mismo. Ahora que van juntos PRI, PAN y PRD, les será más fácil llevar a militantes y simpatizantes a las casillas a votar.

Claro, Morena también lo hizo en las elecciones pasadas de 2018, nada más que PRI y PAN no se dieron cuenta del cuál fue el secreto para que Morena se llevara el carro completo.

Los dirigentes de los partidos políticos ya deben de tener preparados los camiones en donde moverán a los votantes, el que más unidades lleve, tendrán más votos…Esto, por supuesto, va acompañado por dinero en efectivo y su torta, porque tampoco puede ser por amor al arte. Yo llevo muchos años votando y nadie me ha ofrecido dinero. En estas elecciones voy a buscar a estas personas que ofrecen dinero, porque todo esto en un comentario a voces.

Sí es visto los camiones llenos de gente transportada, que los bajan a una cuadra de las casillas electorales; también es visto las tortas y hasta he comido, pero nunca me han ofrecido dinero. Como reportero me he “colado” entre los acarreados, pero creo que el dinero lo recién después de votar.

A otros acarreados les quitan la credencial de elector y son otros los que votan por ellos. En todas las elecciones hay fraudes electorales, porque muchos partidos no cuentan con gente para vigilar las casillas y es en donde se aprovechan para retacar urnas…Ojalá tengamos unas elecciones limpias y tranquilas, que no se intente un fraude electoral, porque podría haber violencia. Que no se les ocurra robar urnas, como ha sucedido en anteriores elecciones…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

