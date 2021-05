Los candidatos no lograron “calentar” el ambiente electoral y ya casi cierran sus campañas

Todavía no se calienta el ambiente electoral en Sonora y algunos candidatos ya están cerrando sus campañas, por lo que los ciudadanos se quedarán esperándolos para conocerlos. No crean que son dos o tres, sino más de la mitad de estos que no han tenido tiempo de realizar los recorridos por los barrios y colonia de sus municipios…En la gubernatura pasa lo mismo, solo Ernesto “El Borrego” Gándara, ha visitado todos los municipios de Sonora, en algunos ha repetido.

Los candidatos se atienen mucho a sus apariciones en los medios de comunicación para que la gente los conozca, pero no hay como saludar a los ciudadanos en lo personal y si se puede, de mano (puño) y de abrazo…Los habitantes de Sonora, tienen ganas de conocer a los candidatos “en vivo y a todo color” en sus comunidades y de esta forma poder decidir el voto. Hay candidatos que caen mal en cuanto uno los mira y otros que caen bien con el solo hecho de verlos, sin hablar.

Unos candidatos lucen bien en televisión y otros no, por eso es importante que la ciudadanía los conozca y platique con ellos, ya que, si no lo hacen, la gente depositará su voto a ciegas, dándole lo mismo quién gane si “el pinto o el colorado”…En Hermosillo, los candidatos a la presidencia municipal se la pasan desde muy temprano hasta ya entrada la noche visitando casa por casa en los barrios y colonias, acompañados por sus grupos de colaboradores y candidatos a diputados.

La candidata al Distrito Local electoral # 6, Hermosillo Sur, Ely Sallard, de la Alianza “Va por Sonora, que conforman los partidos PRI, PAN y PRD, inicia muy temprano sus recorridos a “golpe de calcetín”, tocando puertas para pedirles el voto a las amas de casa y a todas las familias. También pide el voto para el candidato a la presidencia municipal, Toño Astiazarán Gutiérrez.

Sonora no se someterá al centralismo, defenderemos nuestras libertades: “Borrego” Gándara

Sonora no se someterá a la voluntad de quienes encabezan el centralismo, de quienes buscan elevar la construcción de proyectos políticos basados en aspiraciones personales, sin priorizar el interés ciudadano, advirtió Ernesto el “Borrego” Gándara.

El Candidato de la Alianza “Va por Sonora” participó en un el foro denominado Encuentro Empresarial: Sí por México¸ en el que estuvieron como invitados especiales Claudio X. González, activista y cofundador de varias asociaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Mexicanos Primero; también lo acompañó Gustavo de Hoyos, ex presidente de Coparmex y del movimiento Sí por México; asimismo, Enrique de la Madrid, ex Secretario federal de Turismo.

La reunión con empresarios, profesionistas y líderes de cámaras se dio con el objetivo de plantearle al sector productivo de Sonora el por qué el proyecto de Gándara Camou representa la opción que permitirá impulsar un plan de Gobierno en beneficio de todos, y frenar ideas centralistas con objetivos unilaterales.

Claudio X. González, describió que el país enfrenta cuatro crisis que evidencian el mal Gobierno; la primera es la económica, con un decrecimiento del 9 por ciento en el Producto Interno Bruto; la de salud, que muestra como la pandemia puso al descubierto lo endeble de un sistema, sumado al mal manejo que se le dio a la enfermedad; la de seguridad, en la que no se ha logrado dar certeza y tranquilidad a los ciudadanos y finalmente la educativa, que estos dos últimos ciclos escolares registran un atraso monumental y nada se ha hecho para revertirlo.

Aseguró que el país no está teniendo avance, sino va en camino a un franco retroceso, que en algunos temas puede representar hasta décadas enteras, por eso la gobernanza de quienes gobiernan el centro no puede llegar a Sonora. “La principal labor de un Gobierno es darle seguridad y certeza a la población y este Gobierno ha fallado en esa materia y específicamente el señor Durazo le ha fallado a México y seguramente le va a fallar a Sonora también, pero no lo vamos a permitir, porque no va a llegar”, aseguró el especialista.

El Covid-19 no se ha ido, continúa enfermando gentes en Sonora

Secretaría de Salud en Sonora confirmó este martes dos decesos y 40 nuevos contagios por COVID-19 en el estado. Los fallecimientos confirmados este día fueron en dos hombres, residentes de Guaymas y San Luis Río Colorado; con ellos se acumulan 6 mil 326 defunciones desde el inicio de la pandemia.

Este martes se sumaron 40 nuevos casos, en 21 mujeres y 19 hombres, residentes de: Hermosillo 19; Navojoa 7; Caborca 4; Cajeme 3; Nogales y Huatabampo 2 cada uno; Guaymas y Bácum 1 cada uno. Con ellos se acumulan 74 mil 356 casos en total. Asimismo, se confirmaron 2 casos pediátricos en 2 niñas, acumulándose mil 392 casos en total, y se sumó 1 caso en una mujer embarazada, alcanzando un total de 505 casos.

Al momento, se han realizado 133 mil 275 pruebas, de las cuales 74 mil 356 han sido casos confirmados y 58 mil 919 casos descartados. Con cuadro leve se tiene un registro de 4 mil 618 personas, entre las cuales 475 son activos y 4 mil 143 con seguimiento terminado…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

