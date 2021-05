Las boletas electorales favorecen a los candidatos de “Juntos Haremos Historia en Sonora”

Las boletas electorales en donde la ciudadanía emitirá su voto en las próximas elecciones del 06 de junio, vienen con una ventaja a favor de los candidatos de “Juntos Haremos Historia en Sonora”, ya que en ellas aparecen impresos los partidos de la alianza Morena, PT, PVEM y Panal, mientras que en la Alianza “Va por Sonora” solo aparece esta leyenda, sin la impresión de los partidos PRI, PAN y PRD, que son los que conforman esta alianza. No sé si esta situación sea una equivocación, o qué.

Me tocó ver una boleta y me fijé en ese “error”, lo que no sé si los partidos de la alianza hayan protestado por esta “equivocación” …Muchas personas tienen simpatías por el PRI, PAN y PRD y en las próximas elecciones no sabrán en qué alianza quedaron esos partidos tradicionales de Sonora. No sé si todavía haya tiempo de un cambio de boletas, si no, los candidatos le tienen que explicar a la ciudadanía de cómo votar por ellos el próximo 06 de junio.

Aunque esta tarea es de los dirigentes de los partidos políticos, a los candidatos todavía le quedan ocho días de campaña en donde podrían exhortar a la gente que vote en el espacio de “Va por Sonora” …Claro que tendrán un doble trabajo, pero es necesario que lo hagan por el bien de ellos mismos, porque mucha gente vota por los partidos y el PRI, PAN y PRD son los tradicionales de Sonora y la ciudadanía está acostumbrados a ellos…Esto fue ¿“sin querer queriendo”?

No sé si los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD hayan protestado en el centro del país ante el Instituto Nacional de Elecciones (IFE), o lo tendrán qué hacer los dirigentes locales de esos mismos partidos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadano…Al menos yo no he sabido nada a cerca de una queja ante las autoridades electorales, a lo mejor se les pasó, porque andan muy ocupados en las campañas convenciendo a la ciudadanía a que voten por sus candidatos.

En la campaña a gobernador de Sonora solo hay dos candidatos con posibilidades de ganar la elección y convertirse en gobernador del estado, ellos son: Ernesto “El Borrego Gándara, de la Alianza “Va por Sonora”, conformada por los partidos PRI, PAN y PRD. Y, Alfonso Durazo Montaño, de la” Alianza Juntos Haremos Historia en Sonora”, de los partidos Morena, PT, PVEM y Panal. En las encuestas más recientes le dan ventaja al “Borrego” Gándara. Esperaremos la encuesta final.

Fortalecen a corporaciones policiales de Sonora con la entrega de 60 patrullas nuevas

Como parte de las acciones de prevención y fortalecimiento a las corporaciones policiales, con mejor equipo y capacitación, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano constató la entrega de 60 patrullas nuevas, 23 de las cuales fueron asignadas a 13 municipios y 37 para la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

La gobernadora Pavlovich reiteró que hasta el último momento de su gestión seguirá trabajando en favor de las y los sonorenses coordinadamente con los distintos órdenes de gobierno, corroborando que las corporaciones cuenten con el equipamiento adecuado para hacer su tarea.

“Los problemas hay que enfrentarlos y la forma de hacerlo es con herramientas, que nuestros policías tengan las herramientas necesarias para poder hacer su trabajo, con capacitación y con instrumentos para salir adelante, por eso para mí es muy valioso, hasta el último momento vamos a estar trabajando, dándole buenas cuentas a los ciudadanos”, aseveró.

Ante presidentes municipales y agentes de la PESP, la gobernadora Pavlovich agregó que también se ha respaldado a los elementos estatales para que completen sus evaluaciones de control y confianza, ya que es importante que estén debidamente capacitados y cuenten con instrumentos para hacer su trabajo.

“Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para apoyarlos y aquí están estas patrullas, aquí están también estos más de mil 600 elementos a los que se les pagó su evaluación de control y confianza y eso también vale la pena, policías capacitados, policías evaluados, policías con instrumentos para poder salir a hacer su trabajo”, indicó.

David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pública en Sonora, explicó que 23 unidades serían destinadas a los municipios de Nogales, Guaymas, Cajeme, Caborca, Empalme, San Luis Río Colorado, Bavispe, Magdalena, Banámichi, Yécora, Villa Hidalgo, San Ignacio Río Muerto y San Pedro de la Cueva y 37 serán para la PESP…Hasta aquí los comentario de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

