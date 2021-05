Asegura Alfonso Durazo que va 13 puntos arriba de Ernesto “El Borrego” Gándara

El candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, asegura que va 13 puntos arriba de su más cercano competidor, Ernesto “El Borrego” Gándara Camou. Esto lo manifestó al reunirse con maestros del Cobach, Cecytes y de escuelas particulares, ante una concurrencia de unas 200 personas, en un acto celebrado en Expoforum de Hermosillo. Muchos de los maestros se atrevieron a decir que Durazo Montaño será el próximo gobernador.

Sin embargo, el candidato de Morena no convence en sus presentaciones, ni logra levantar de sus asientos a los presentes al dar a conocer algo nuevo en sus propuestas de gobierno, con temas muy trillados que todos los candidatos a gobiernos anteriores lo han prometido. Además, Alfonso se mira muy mal, demacrado y con menos kilos que al inicio de su campaña…Si, está más flaco y, como es de baja estatura, se le nota más, por lo que debería de visitar a su médico.

Por otra parte, el candidato a la gubernatura por la Alianza “Va por Sonora”, “El Borrego” Gándara, trabaja fuerte sin confiarse a pesar de que las últimas encuestas le dan ventaja en las preferencias electorales. En los procesos electorales no hay nada seguro hasta después de las votaciones, por lo que no hay que aflojar el paso…La política es como el béisbol, “hasta que cae el último out. “El Borrego” está seguro de ganar la elección, pero no es para echar las campanas al vuelo.

Estos dos personajes de la política sonorense, Gándara y Durazo, candidatos a gobernador, son los que se encuentran en la recta final por la gubernatura del estado de Sonora y uno de ellos será el próximo gobernar…Los otros, Rosario Robles Robles, Carlos Ernesto Zataráin, Cuauhtémoc Galindo y Manuel Scott – sustituto de Ricardo Bours Castelo-, no tienen ningunas posibilidades de ganar a 12 días del cierre de campañas, por lo que no hay que desperdiciar el voto.

Alfonso Durazo dice tener 13 puntos arriba de Ernesto Gándara, cuando los lineamientos de la Cuarta Transformación establecen “no mentir”, él lo hace engañando a sus “acarreados”. Durazo está llevando a sus reuniones a muchos acarreados, cuando esa moda ya había sido superada en Sonora…Además, hace mal en sentirse seguro ganador cuando los números no le favorecen. En la próxima semana se verán más claras las ventajas de los candidatos, antes del cierre.

Propone Ernesto “El Borrego” Gándara reestructurar el sistema de salud

Una reingeniería en el sistema de salud que permita a todas las y los sonorenses garantizarles atención médica de calidad en cualquier rincón de la entidad a través del fortalecimiento presupuestal y la ejecución de proyectos concretos planteados por los propios especialistas, propuso Ernesto el “Borrego” Gándara.

El Candidato de la Alianza “Va por Sonora” se reunió con profesionales de la salud, encuentro en el que estuvo como invitado el doctor José Narro Robles, ex Secretario de Salud y ex rector de la Universidad Autónoma de México (UNAM), quien planteó la necesidad de avanzar en la creación de políticas públicas que robustezcan la atención médica, especialmente la de primer nivel.

Además, el especialista tuvo la oportunidad de ofrecer la charla El presente y futuro de la pandemia en México, y como lo ha hecho antes criticó el manejo que el Gobierno Federal le ha dado desde el principio y dijo que de haber tenido una atención correcta nivel global se hubiera evitado la muerte de hasta 190 mil personas.

Durante el diálogo los especialistas le solicitaron al Candidato mayor atención en el tema de insumos, de forma especial a los Centros de Salud y médicos generales, que valoran al 80 por ciento de la población, así lo dijo Ramón Luna.

“Que se cuente con insumos suficientes para atender a nuestra población demandante, medicamentos, insumos para curaciones, también dotar a nuestros trabajadores de la salud con sus equipos de protección personal que fue uno de los principales problemas en el primer nivel de atención, también la capacitación continua de médicos generales”, expuso el especialista.

Junto a él, se sumaron otros expositores médicos, quienes pidieron más hospitales, garantizar el abasto de medicamentos, personal humano en los Centros Comunitarios, especialmente los que se encuentran enclavados en las zonas rurales, atención temprana y preventiva de enfermedades, dignificar la salud mental y la forma en que es tratada, entre otras.

Al respecto, el “Borrego” Gándara dijo que sin duda una parte de su proyecto de Gobierno en el tema de salud estará orientado al fortalecimiento de la medicina preventiva…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson