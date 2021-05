Se desata la violencia, a diario ocurren asesinatos a balazos y con arma blanca en Sonora

Se desata la violencia en Hermosillo y otros municipios del estado, mientras los candidatos (a) a los diferentes puestos de elección popular recorren la entidad, sin percance alguno. En nuestra capital este jueves el día estuvo “caliente”, como se dice en el argot policiaco, mientras en la región del Desierto del Altar, no cesan los acribillamientos todos los días. Los candidatos a la gubernatura deben de “parar oreja”, para que tengan una idea de qué les espera luego de tomar protesta.

La violencia no ha cesado en los dos últimos años y cada día son más los acribillados en balacera y ejecutados con el tiro de gracia, lo que significa que la policía militar no ha funcionado, o ya llegaron a acuerdos con los grupos de “malosos” que operan en Sonora. En Los municipios pequeños como Caborca, Pitiquito y Altar, entre otros del norte de la entidad, los crímenes se dan a diario y a plena luz del día, por lo que es raro que no haya detenidos, más que los muertos.

Lo que pasa que mucha gente anda armada en Hermosillo, como si las armas de fuego fueran tan baratas, además, las armas blancas son común que los habitantes de los barrios y colonias las traigan fajadas en la cintura…Le pregunté a un chamaco del barrio del porqué traía un cuchillo y me dijo que era para defenderse de los asaltantes, pero esa no es la solución, la violencia trae más violenta…A este chamaco ya le habían robado unos tenis nuevos, un celular y una chamarra.

Esto es para que usted, señora, señor, se dé cuenta de cómo viven los jóvenes, que es tanta la impotencia que deciden armarse, al no verse protegidos por las fuerzas policiacas. Las patrullas realizan rondines, pero sin detener a ningún malandro, por eso se dice que existen acuerdos entre las fuerzas policiacas y la delincuencia, en todos los niveles. Lo que, si es un peligro andar por las calles de Hermosillo solas y solos, porque no falta que malandrín se les acerque y le quite todo.

Entonces, ¿qué hacen las fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno y los agregados de la policía militar? No es posible que maten a tanta gente en un día en mi pueblo (Hermosillo) a la luz del día y que no hay detenidos…Entre los muertos, dos cuerpos que se encontraron dentro de un taller mecánico y que nadie se dio cuenta quién o quiénes los asesinaron. Antes nuestra ciudad capital no registraba muertes ni por causa natural…Todos muy sanos.

Gándara está realizando una campaña muy alegre con la participación de la gente

Ernesto “El Borrego” Gándara está realizando una campaña muy alegre, en donde todos los asistentes participan con sus comentarios y exponen los problemas de sus comunidades y hasta personales y el tocayo atiende a todos por igual. Es una campaña con mucho entusiasmo en donde el “borrego” se compromete con la gente en forma muy directa. En Hermosillo se le tiene mucha confianza, porque fue alcalde, además, esta es la tercera vez que quiere ser gobernador.

Aunque va arriba en las encuestas electorales, no se debe de confiarse mucho, porque las encuestas no siempre llevan al triunfo en las urnas…Pero “el borrego” va bien, avanzando cada día rumbo al gane y cerrar con broche de oro una intensa campaña muy bonita, con mucha armonía y participación de todos los sectores de la comunidad. Los demás candidatos también le están echando ganas y esperan que el voto de la ciudadanía los favorezca…Esta es una carrera.

El liderazgo de la Comisión Sonora-Arizona trasciende generaciones: Pavlovich y Ducey

La Comisión Sonora-Arizona se ha ganado un lugar en la historia de Estados Unidos y de México, ya que ha demostrado con hechos, por más de 62 años, que la unión genera resultados y la Megarregión que han conformado los actuales gobiernos de ambos estados posee un enorme potencial económico y cultural por lo que esta política de cooperación y coordinación transfronteriza debe de seguir, coincidieron la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el gobernador de Arizona Doug Ducey.

En atención a las medidas sanitarias para prevenir la propagación del COVID-19, la sesión plenaria de Comisión Sonora-Arizona y las reuniones de los comités de trabajo, en esta edición se realizaron de manera virtual y los gobernadores de Arizona y Sonora celebraron un encuentro de diálogo sobre resultados del trabajo conjunto y el éxito compartido de la Megarregión durante los últimos seis años.

Ante Jessica Pacheco, presidenta de la Mesa Directiva la Comisión Arizona-México y Ángel Bours, vicepresidente de la Comisión Sonora-Arizona, la gobernadora Pavlovich destacó el fortalecimiento institucional entre las principales universidades, tecnológicos y colegios comunitarios de ambos estados; la alianza interuniversitaria, con lo cual alumnos sonorenses pueden cursar sus estudios con pago preferente; la capacitación a más de mil 300 profesores, a través de la Universidad Estatal de Arizona; y la conformación de la Megarregión que ha permitido dado apertura al sector empresarial y a la sociedad civil.

“A través de los años logramos que más académicos, que más empresarios se unieran al trabajo de la comisión, que no solo fuéramos los funcionarios de uno y otro lado, sino todos los que forman parte de este gran Sonora y este gran Arizona, los académicos, empresarios, la gente de la sociedad civil que quería dar sus propuestas y formar parte de este gran equipo, porque eso es lo que somos, un gran equipo”, resaltó la gobernadora Pavlovich quien puntualizó la creación del Comité de Organizaciones de la Sociedad Civil para apoyar al sector social.

Asimismo, destacó que en estos seis años se le ha dado un fuerte impulso al turismo de la Megarregión, a través del corredor seguro Lukeville-Puerto Peñasco y Puerto Peñasco-Sonoyta, así como la promoción del deporte de aventura y se logró reducir para transportistas, los tiempos de espera para cruzar la frontera.

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, recordó que el primer gran acuerdo que se logró como Megarregión fue el establecimiento de la compañía de autos eléctricos Lucid Motors, la cual se surte de proveeduría sonorense, generando un beneficio en materia económica y de generación de empleos para ambos estados.

“En solo unos pocos meses esa esperanza se hizo realidad, cuando los equipos de Arizona y de Sonora comenzaron a trabajar detrás de escena en nuestro primer gran proyecto, nuestro objetivo de conseguir una empresa de automóviles innovadora, llamada Lucid, y traer miles de nuevos puestos de trabajo a nuestra región”, indicó.

Al respecto, la mandataria sonorense celebró que ya 16 empresas de Sonora participen buscando ser proveedores de esta compañía, de las cuales tres ya lo son y ocho más están en proceso de serlo… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios

