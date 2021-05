Ojalá que los hechos violentos de Ciudad Obregón no afecten el proceso electoral

Ojalá que los hechos violentos de Ciudad Obregón en donde fue asesinado el candidato a la presidencia municipal de Cajeme, por el partido Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta Gutiérrez, no vayan a afectar el proceso electoral de Sonora. Aunque los sicarios planearon bien el atentado del también exprocurador de justicia en la entidad por más de ocho años. De todas maneras, los candidatos a los puestos de elección popular se deben de cuidar mucho, no vaya a ser.

Principalmente los candidatos a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, Ernesto”El Borrego” Gándara Camou, Ricardo Bours Castelo, Cuauhtémoc Galindo, Carlos Ernesto Zataráin y Rosario Robles Robles…También los candidatos a los 72 municipios de la entidad, los 21 candidatos a las diputaciones locales y los siete a diputados federales…Los seguidores de los candidatos no deben de dejarlos solos ni un solo momento, hay que protegerlos estando cerca.

No creo que los grupos de criminales que operan en Sonora se atrevan a cometer otro atentado en lo que resta de las campañas, pero vale más prevenir que lamentar…No hay que olvidar que esta es solo una competencia, en donde aquel candidato que tenga más votos de la ciudadanía llegará a los diferentes puestos de elección popular. No sé cómo andaría Abel en las preferencias electorales de Cajeme, que independientemente de eso, no es motivo para asesinarlo.

Pero ni modo, “el Show” debe continuar, como se dice en el ambiente artístico y las campañas de los demás candidatos de Cajeme este lunes reanudarán sus actividades…Abel fue asesinado el pasado jueves por la tarde en el centro de Ciudad Obregón, a plena luz del día, cuando entregaba volantes y pegaba calcomanías de su campaña. No se sabe realmente cuando balazos le dispararon, pero 10 fueron en diferentes partes de su cuerpo, dos de ellos, en la cabeza.

Estos hechos enlutaron las campañas de Sonora, porque Abel había sido más de ocho años procurador de justicia en la entidad, en los gobiernos de Eduardo Bours Castelo y Guillermo Padrés Elías, además, de diputado local y federal…También, era el abogado defensor de la familia Lebaron, en el caso en donde murieron seis personas, la mayoría niños, en un atentado ocurrido en el Municipio de Bavispe en 2019…Abel en su momento fue reconocido como el mejor procurador de justicia del país.

En política el que se enoja pierde y eso fue lo que pasó a Célida López en el debate.

Me pareció bien el debate de los candidatos a la presidencia municipal de Hermosillo, en donde todos estuvieron a la altura de los hermosillenses. Los candidatos de la oposición lograron hacer enojar a la alcaldesa con licencia, Celida López Cárdenas, que por cierto “enseñó el cobre” con majaderías y ataques a los demás participantes, principalmente a Antonio Astiazarán Gutiérrez.

A mí me pareció grosera y trató a los candidatos Astiazarán y David Figueroa como rateros, así como a todos los alcaldes del PRI y del PAN que la antecedieron…Se le olvidó a Celida, que dejó la diputación local que había ganado como candidata del PAN, para irse de candidata de Morena en las elecciones pasadas de 2018…Habló de la corrupción del PAN cuando ella era diputada se ese partido y nunca denunció nada…En política el que se enoja pierde y eso le pasó a Celida.

‘¡No cabe la emoción en mí!’: Andrea Meza tras ganar Miss Universo

Andrea Meza, originaria de Chihuahua ganó la corona de Miss Universo, en la edición 69 del certamen de belleza que se realizó en el SeminoleHard Rock Hotel & Casino, en Florida, Estados Unidos., este domingo. México ganó Miss Universo, luego de que en 2020 el certamen de belleza fue suspendido por la pandemia de coronavirus. Andrea Meza fue electa entre las cinco mujeres más bellas del mundo en la ronda de semifinales, donde también calificó Brasil, Perú, India y República Dominicana.

“Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada, y así como hemos avanzado como sociedad también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día la belleza no radica solamente en cómo nos vemos, para mí, la belleza radica en nuestro espíritu, nuestra alma y los valores con

los que nos manejamos. No permitan nunca que nadie les diga que no tienen valor”, señaló la nueva reina de belleza.

A través de redes sociales la mexicana de 26 años agradeció el apoyo de la gente: ‘Lo logramos, gracias por todo su apoyo ¡Viva México!’, escribió en Twitter. Luego de ganar la 69ª edición del certamen de belleza Miss Universo, agradeció en redes sociales el apoyo de la gente.“Lo logramos, gracias por todo su apoyo; ¡Viva México!”, escribió.

Meza es la tercera mexicana en ostentar el título de Miss Universo, después de Lupita Jones (1991) y Ximena Navarrete (2010). Tras superar a las semifinalistas de Brasil, Perú, República Dominicana e India, Meza se coronó en el foro Hard Rock Live en Hollywood, Florida…¡No cabe la emoción en mí! ¡Ganamos!”, escribió en la red social.

Sucederá a Miss Universo 2019, la sudafricana ZoziTunzi, quien por cuestiones de la pandemia tuvo el reinado más largo de la historia del concurso de belleza, que no se celebró en 2020…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

