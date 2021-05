Después del asesinato de Abel Murrieta las campañas políticas ya no serán las mismas

Después del asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Cajeme, Abel Murrieta Gutiérrez, ocurrido el pasado jueves por la tarde en Ciudad Obregón, las campañas políticas ya no serán las mismas, porque tanto los candidatos como sus simpatizantes, andarán con desconfianza por temor a un atentado. Abel fue acribillado cuando repartía volantes y pegaba calcomanías de su campaña en una céntrica avenida de la ciudad.

No sé cuántos balazos dispararían en contra del hoy occiso, pero su cuerpo recibió 10 impactos, dos de ellos en la cabeza, suficientes para quitarle la vida. Él o los asesinos, todo lo tenían bien planeado y al parecer, lo andaban “cazando”. Abel no le gustaba traer guaruras, ni cuando fueProcurador de justicia de Sonora, por más de ocho años, en los sexenios de los exgobernadores Eduardo Bours Castelo y Guillermo Padrés Elías…”El que tenga miedo, que no le entre”, decía.

Después de los hechos, todos los candidatos se tendrán que cuidar mucho, más los que buscan la gubernatura de Sonora, Ernesto Gándara Camou, Alfonso Durazo Montaño, Ricardo Bours Castelo, Carlos Ernesto Zataráin, Cuauhtémoc Galindo y Rosario Robles Robles…Claro, también los candidatos a las 72 presidencias municipales y a las 21 diputaciones locales y las siete federales. Ya no son los tiempos de antes, cuando se podía hacer campaña abiertamente en la vía pública.

Las autoridades todavía no dan información de cómo van las investigaciones entonto al asesinato de Murrieta Gutiérrez, solo se tienen las líneas de investigación que se tienen, como los casi nueve años como procurador de justicia de Sonora, abogado de la familia Lebaron, en los trágicos hechos de Bavispe, en donde murieron seis personas, en su mayoría niños, el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, en donde 49 murieron niños y otros tantos heridos, entre otras líneas.

Sin embargo, Abel aparentaba tranquilidad y se paseaba por donde quiera sin temor alguno, creo que nunca pensó ser asesinado en un mitin público, en céntrico crucero de Ciudad Obregón, su tierra que lo vio nacer y ante mucha gente…Alguien de los mirones debieron haber visto a los criminales y tomado en número de placas en el vehículo que huyeron…La Fiscalía de Sonora ya debe de tener un avance en las investigaciones, pero no lo ha dado a conocer.

La Fiscalía tiene buenos policías investigadores y pronto darán con él o los responsables de este cobarde crimen…Ojalá que no solo detengan a los asesinos materiales, sino a los intelectuales, porque a Abel lo asesinaron en un mitin político, ante muchos simpatizantes y a plan luz del día. No sé si los sicarios llevaban cubrebocas y lentes oscuros, así será más difícil sus identificaciones. La Fiscal de Sonora, Claudia Endira Contreras tiene la última palabra.

Reconoce SEP avances en vacunación a docentes en Sonora

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, reconoció los avances en la vacunación al personal docente, administrativo y de apoyo de escuelas públicas y privadas, en Sonora, y aseguró que se continuará con seguridad y mesura para no perder lo que se ha ganado.

De gira por la entidad, recorrió los centros de vacunación, en donde serán inoculados 71 mil 804 integrantes del sector educativo, y aprovechó para reconocer al magisterio nacional por su día.

“Muchas felicidades a todos los maestros, mi reconocimiento y a cuidarse mucho, porque tenemos que estar bien para lo que sigue”, reiteró la titular de la SEP.

Acompañada por la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich, manifestó en el Centro de Vacunación instalado en la Universidad de Sonora su agradecimiento a todas las instancias involucradas en el proceso, como la Cruz Roja, Sedena, Marina, Guardia Nacional y en especial a los jóvenes voluntarios.

Gómez Álvarez subrayó que son estos mexicanos quienes son empáticos con sus semejantes y quienes buscan ser mejores seres humanos, mejores ciudadanos, mejores padres de familia y maestros. “Sabemos ser organizados, que sabemos ser comprometidos, que sabemos servir a los demás”, dijo.

En su participación, Claudia Pavlovich agradeció la colaboración de todas las personas que con su trabajo han hecho posible que este día se cumpla la meta de vacunar a trabajadores de la educación en Sonora.

La gobernadora agradeció la disponibilidad del gobierno federal y de la SEP para que en Sonora en cuatro días estuviera cubierta toda la planta educativa y destacó la coordinación que ha encabezado el delegado del IMSS…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

