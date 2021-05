Largas colas de vehículos se registraron alrededor de la Unison para recibir la vacuna

Largas colas de vehículos se miraron alrededor de la Universidad de Sonora en donde a bordo se encontraban maestros (hombres y mujeres) en espera de la aplicación de la vacuna en contra del Covid-19.

Me preguntaban que las personas que no tienen auto, ¿cómo la harán? Me supongo que es cuestión de presentarse en el centro de vacunación y ahí les tenderán. El delegado de la secretaría del Bienestar, Jorge Taddei Bringas, dijo que todas las personas recibirán el bilógico.

En todas las personas existe el interés de recibir el antídoto y acuden con gusto a recibir la vacuna, unas con “miedito” y otras un tanto nerviosas, pero dispuestas a superar el momento. Gracias a ello, Sonora se encuentra en el semáforo epidemiológico de color verde, por lo que hay menos restricciones para la población en general y para los empresarios que ya pueden abrir sus negocios. Sin embargo, no hay que confiarse mucho, porque el coronavirus puede regresar.

Por cierto, me comentan algunas maestras, que la vacuna única CanSino provoca altas temperaturas (calentura), además, los vacunados y vacunadas, no deben de comer durante tres días carne puerco, mariscos, irritantes y no tomar café, ni alcohol, porque puede bajar la efectividad…A mí me aplicaron la primera dosis de la vacuna AstraZeneca y no me dijeron nada de eso. A las maestras y maestros les dijeron que reposaran 24 horas, después de llegar a casa.

Asimismo, les dijeron que de dos a tres semanas se crea la inmunidad, es decir, el grado de protección a la enfermedad, para la que fue creada esta vacuna Cansino…Qué bien que se de toda la información con relación al antídoto que se les acaba de aplicar, para saber que son normales los síntomas posteriores y no se asusten… Los primeros fuimos los conejillos de India con los que iniciaron la vacunación en el estado de Sonora y en todo el país. Gracias a Dios, todo bien.

La vacunación en Sonora contra COVID-19 sigue avanzando: Claudia Pavlovich

La vacunación en Sonora contra Covid-19 sigue avanzando con el inicio de la aplicación de 71 mil 800 dosis de la vacuna CanSino a trabajadoras y trabajadores de la educación en toda la entidad, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al supervisar la aplicación del biológico a maestras y maestros, así como personal administrativo y de apoyo escolar del estado.

Durante su recorrido por el Centro de Usos Múltiples en Hermosillo, acompañada por Edgar Jesús Zitle García, delegado estatal del IMSS y coordinador del programa de Vacunación contra Covid-19 en Sonora; Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura; Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud y Rafael Sánchez Andrade, representante de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, la mandataria estatal manifestó que este proceso da tranquilidad a las y los sonorenses de que la vacunación sigue avanzando.

“La verdad es que es una muy buena noticia, estamos avanzando, los números de contagios han bajado, pero no podemos por favor bajar la guardia; bajamos la guardia y otra vez empezamos con los contagios, es importante seguir cuidándonos, hay mucha gente que no nos hemos vacunado, que no nos toca todavía”, expresó.

La gobernadora Pavlovich detalló que, en coordinación entre la Secretaría de Educación y Cultura y la Secretaría de Salud, se acordó un esquema para evitar aglomeraciones del personal del Sistema Educativo en la entidad, que se desarrollará durante la intensa jornada de cuatro días y en el que cada trabajador o trabajadora se registró y decidió en cuál de los 18 centros de vacunación habilitados en la entidad se aplicará el biológico.

“Son 18 Centros de Vacunación regionales en el estado y aquí en Hermosillo está el Centro de Usos Múltiples, la Universidad de Sonora y en la Cuarta Zona Militar; creo que es una gran noticia, esta es unidosis y en quince días más o menos es el promedio que dan siempre, ya se podría hablar de una protección importante”, comentó…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

