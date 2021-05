Llegan más vacunas a Sonora para el sector educativo: Claudia Pavlovich

Con la llegada este domingo a Sonora de 71 mil 800 vacunas de la farmacéutica CanSino para personal del sector educativo, público y privado, se podrá lograr un regreso a clases presenciales de forma escalonado, voluntario, cauteloso y seguro, dijo la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quien agregó que también arribaron 2 mil 400 dosis de la farmacéutica Sinovac para completar el proceso de vacunación de adultos mayores de 60 años en Navojoa.

La mandataria estatal recordó que para que las y los maestros puedan regresar a las aulas a dar clases, es necesario que pasen los días indicados por las autoridades de salud, después de haber completado su esquema de vacunación.

“Es la forma como debemos hacerlo, de una forma voluntaria, de una forma escalonada, cautelosa y segura, es muy importante para la vacunación de los maestros, que pase el tiempo que deba de pasar para que ellos se sientan seguros”, indicó.

Este mismo domingo se inició con la distribución del biológico a las 16 sedes en el estado, para su aplicación al personal del sector educativo del 11 al 14 de mayo para cubrir los 72 municipios con sus localidades.

Luego de que Sonora fue ubicado en el color verde del semáforo epidemiológico nacional, la titular del Ejecutivo estatal hizo énfasis en que no se debe bajar la guardia, ya que el virus de COVID-19, ha tenido un comportamiento impredecible, por lo que se tiene que seguir con la implementación de las medidas sanitarias.

Los sonorenses festejaron a sus mamás y abuelas en su día

El día de las madres reactivo la economía y los comercios se miraron llenosde personas comprando regalos para la “reina del hogar”. Mucho movimiento de vehículos en las calles y bulevares, como si fuera un día de fiesta nacional.

Por necesidad tuve que ir Citibanamex del Vado del Río y, no me lo van a creer, era el único cliente. Los empleados del banco me dijeron que así había estado todo el día.

También visité el edificio de una telefonía, que, a pesar de tener muchas promociones, había poca gente…Un buen detalle, la empresa felicitó a las madres trabajadoras con un mariachi que empezaron a entonar las mañanitas y, después, era una fiesta en grande, en donde las personas terminaban de arreglar su asunto y se quedaba escuchando la música.

Ojalá que en todos los hogares de Sonora y de México, hayan festejado a las madres y abuelas, porque se lo merecen…Me comentan que los panteones fueron visitados por mucha gente que sus madres se no adelantaron en el camino…Unos les llevaron serenatas con mariachis, otros con música norteña y bandas al estilo Sinaloa…Qué bueno que llevaron alegría a camposantos.

Para las empresas el Día de las Madres es un día hábil, normal, en donde todos los trabajadores tienen que reportarse a desempeñar sus actividades, incluyendo a las madres. Unas practicaban el viejo truco de que trabajarán medio día, de 8:00 a 15:00 horas, que son 7 horas corridas, como marca la ley…En el gobierno del estado se trabajó en forma normal…Qué bien.

Por otra parte, en el transcurso de la mañana los expendios de cerveza se vieron muy solos, sin compradores, no sé si en la tarde, después de cumplir con sus obligaciones laborales hayan incrementado sus ventas.

Espero que el día haya terminado muy bien y que las madrecitas y las abuelitas lo hayan disfrutado con sus hijos y nietos…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

