Continúa encabezando las preferencias electorales el “Borrego” Gándara

A poco menos de un mes de campaña por la gubernatura de Sonora, la situación continúa igual, en cuanto a las preferencias electorales, en donde Ernesto “El Borrego” Gándara, candidato de la alianza “Va por Sonora”, encabeza la lista, seguido muy de cera por el Alfonso Durazo Montaño, de Juntos haremos historia y de Ricardo Bours Castelo, de Movimiento Ciudadano.

Los que se han quedado rezagados son los candidatos Carlos Ernesto Zataraín, del partido Encuentro Solidario (PES); Cuauhtémoc Galindo, Redes Sociales Progresistas (RSP) y, Rosario Robles Robles, de Fuerza por México (FM)…Sin embargo, en la democracia cualquiera puede ganar, todo depende de los propios candidatos, que convenzan a la ciudadanía a votar por ellos.

“El Borrego” Gándara tiene un buen trecho recorrido, ha intentado en dos ocasiones ser candidato del PRI, pero nunca lo había logrado, pero ahora sí, en esta alianza de los partidos PRI, PAN y PRD, está seguro ganar la elección del próximo seis de junio para sustituir a la gobernadora priista, Claudia Pavlovich Arellano…Todo dependerá de cómo se muevan las en encuetas.

Principalmente la encuesta final, la del seis de junio, en todos los ciudadanos en edad de votar y con credencial en la mano, se presenten en las urnas a depositar su sufragio…El “Borrego” encabeza la lista en las preferencias electorales, pero seguido muy de cerca por Durazo y atrasito, Bours Castelo. Creo que uno de estos tres será el próximo gobernador de Sonora.

Con relación a los candidatos a la presidencia municipal de Hermosillo, la alcaldesa con licencia de Morena, Célida López Cárdenas, va arriba en las preferencias electorales, pero le va “pisando los talones” el candidato de “Va por Sonora”, Antonio Astiazarán Gutiérrez.

No hay que confiarse del semáforo epidemiológico en verde: Clausen

Según las autoridades de Salud federal, Sonora se encuentra en semáforo epidemiológico verde, sin embargo, se siguen reportando más enfermos y muertes de Coronavirus, por lo que no hay que confiarse y seguir cuidándose, porque si no se cuida uno, nadie lo hará, menos a los que ya rebasan de los 60 años de edad.

El Gobierno federal no saben “cómo se mueve el agua” en nuestra entidad y desde ella, le ponen color al semáforo, sin saber exactamente cómo andamos por estos lares…Aquí en Sonora la SSA todos los días reporta más enfermos y muertos. Estaríamos en semáforo verde cuando ya no tuviéramos más reportes y no hubiera más enfermos, menos muertos por Coronavirus.

El mismo secretario de Salud estatal, Enrique ClausenIberri, ha dicho en sus múltiples llamados a la ciudadanía, que no hay que bajar la guardia, porque el Coronavirus siguen entre nosotros y quién sabe cuando nos abandone, a lo mejor nunca y solamente se calme…Podría quedarse como una enfermedad más, de esas que aparecen en diversas temporadas del año.

Por lo pronto, sábado y domingo estuvieron muy movidos en los centros comerciales e iglesias de Hermosillo, en donde ya se dejó entrar a los adultos mayores…Qué bueno, porque los abuelos y las abuelas son los que llenan las iglesias, los jóvenes casi no asisten…Si hay muchos jóvenes católicos, pero no asisten a las iglesias de perdida una vez a la semana, como debe de ser.

A nuestros hijos hay que llevarlos a las iglesias desde pequeños, para que agarren el hábito de ir a misa conforme vayan creciendo. Después de la primera comunión, es cuando se fortalece más la fe católica. Las otras religiones no sé como se manejen, pero asisten a sus iglesias toda la familia juntos, en donde conviven con otras familias, cosa que no se hace en la católica.

Este lunes es Día de las Madres, hay que apapacharlas y festejarlas

Por cierto, este lunes es Día de las Madres, los pilares más importantes de nuestras familias, sin ellas, simplemente no existiríamos, por lo que hay que celebrarlas en grande…Todos lo que aún tienen a una Mamá, cuídenla, protéjala y téngala siempre en un pedestal…Los que no, récenle en sus casas o visítenla en el panteón o en los nichos de las iglesias…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

