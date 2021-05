Toño Astiazarán se compromete a acabar con todos los baches de Hermosillo; un buen reto

Muy buen reto la del candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, a la presidencia municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, de tapar todos los baches, luego de resultar ganador en las elecciones del próximo mes de junio. Cabe señalar que los baches es uno de los problemas más antiguos del municipio, alcaldes llegan y se van y los baches se quedan como adornos permanentes de la ciudad capital de Sonora…Y cada día son más.

Que yo recuerde, desde los tiempos de los alcaldes Eugenio Hernández y Alfonso Aguayo Porchas, ya se hablaba de los problemas que ocasionaban los baches en la ciudad, sin embargo, ningún presidente municipal le ha puesto la atención que merece esta situación. Actualmente la ciudad se encuentra “inundada” de hoyancos y, al parecer, así seguirá hasta el final de la administración. La alcaldesa, Célida López Cárdenas, no le alcanzaron los tres años de su gobierno para taparlos.

Astiazarán agarró “el toro por los cuernos” y en sus recorridos de campaña por el municipio de Hermosillo, se ha comprometido con la ciudadanía a acabar con todos los baches de la ciudad, es más, ahora en campaña, ya empezó a tapar baches en los diferentes sectores del municipio…Ojalá continúe en lo que resta del mes para que ya lleve avanzado el proyecto y, al llegar a la alcaldía – si es que gana la elección-, no empiece de cero. El Toño está seguro de que ganará la competencia.

El Toño es un buen candidato que sabe cómo ganar elecciones, ya fue diputado federal y alcalde Guaymas, además tienen mucha experiencia en procesos políticos y campañas. No es ningún improvisado en estos menesteres, por lo que sus adversarios deben trabajar muy fuerte y convencer a la ciudadanía a que voten por ellos. Mire la primera encuesta de los candidatos a la presidencia municipal de Hermosillo y el Toño encabeza la lista de en las preferencias.

De hecho, los candidatos de la alianza “Vamos por Sonora”, encabezados por Ernesto “El borrego” Gándara Camou, candidato a la gubernatura, van muy bien en las preferencias de los ciudadanos, al menos en Hermosillo, por lo que se asegura que el partido Morena no se llevará el “carro completo”, como en las pasadas elecciones…Ahora, es cuestión de “cuidarles las manos” a los morenistas para que no se repita el fraude electoral de las elecciones pasadas.

Alfonso Durazo Montaño está exhortando a la población de Sonora a que voten por todos los candidatos de Morena, sin saber quiénes son y qué es lo que saben hacer, como en las pasadas elecciones, cuando ganaron todo, pero a los meses los alcaldes “tronaron” al no saber qué hacer, teniendo que pedir asesoría al gobierno del estado para que los asesorara. Lo mismo pasó en las cámaras de diputados, federal y local, así como en el Senado de la República. Tiempo perdido.

Pasa Sonora a color verde en el Semáforo Epidemiológico Nacional; no hay que confiarse

Secretaría de Salud Federal anunció este viernes que Sonora pasa a color verde, en el Semáforo Epidemiológico Nacional, junto a 13 estados más, con lo que se abren más actividades económicas y recreativas. Sin embargo, las autoridades de Salud en el estado recomendaron no bajar la guarda, ya que el Covid-19 sigue presente. Hasta el jueves 6 de mayo, Sonora tuvo un acumulado de 73 mil 208 personas que se contagiaron del Covid-19 y 6 mil 207 personas fallecidas a causa del virus.

Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud en Sonora, indicó que el resultado con el que se calificó no debe relajar a los sonorenses. «Mucho ojo, no debemos bajar la guardia; el coronavirus no se ha ido a ninguna parte, no caigamos en la confianza de que el Covid-19 ya se acabó», destacó. Señaló que, por ningún motivo, se erradicó el virus y que, pese al color de semáforo en que se encuentre la entidad, se debe continuar con la actitud preventiva. Invitó a los sonorenses a aplicar la regla de cuatro: uso correcto de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia y siempre estar en lugares ventilados.

El secretario de Salud exhortó a los ciudadanos a protegerse y cuidar a los seres queridos, ya que no es momento de festejar, sino de mantener la cordura y seguirse cuidando como si estuviera el semáforo en rojo. Confirmó este día viernes 11 decesos más y 69 nuevos casos por COVID-19, con lo que se acumulan 6 mil 281 defunciones y 73 mil 277 casos en total desde el inicio de la pandemia.

Los nuevos fallecimientos fueron en 9 hombres y 2 mujeres, residentes de: Hermosillo 6; San Luis Río Colorado 4; Santa Ana 1. Los 69 nuevos pacientes son en 37 hombres y 32 mujeres, residentes de: Hermosillo 29; Cajeme 10; Navojoa 7; Nogales y San Luis Río Colorado 6 cada uno; Guaymas 5; Empalme y Caborca 2 cada uno; San Ignacio Río Muero y Huatabampo 1 cada uno. Este viernes se confirmaron 4 casos pediátricos; en 3 niños y 1 niña; acumulándose mil 360 en total, y no se sumaron casos nuevos en mujeres embarazadas.

Al momento, se han realizado 130 mil 058 pruebas, de las cuales 73 mil 277 han resultado en casos confirmados y 56 mil 781 en casos descartados. Con cuadro leve se han registrado a 9 mil 783 personas, entre las que se contabilizan 732 activos y 9 mil 051 con seguimiento terminado. Se encuentran hospitalizadas 63 personas, 8 estables, 41 graves, y 14 críticos. A la fecha, se han recuperado 66 mil 201 personas de Covid-19 en Sonora…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

