Tiene suspendidas las citas la SRE en Hermosillo para los meses de mayo, junio y julio

La delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Sonora, en Hermosillo, tiene suspendida las citas para la expedición de pasaportes para los meses de mayo, junio y julio y, hasta nuevo aviso, solo están prestando este servicio en los municipios de Nogales y Guaymas. Por su parte el Consulado de los Estados Unidos empezará las citas hasta el mes de noviembre.

Por lo que se ve difícil que las personas que no tengan Visa puedan visitar la Unión Americana en el presente año, pero sí se pueden hacer los trámites necesarios para el próximo año. Por otra parte, la frontera se abrirá el próximo 22 de mayo, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora todo depende de lo que diga el gobierno estadounidense.

Sonora y Arizona tienen una relación de buenos vecinos, de intercambio comercial, turismo, entre otros, por lo que gran parte de los sonorenses cuentan con su visa vigente, pero ahora, con la pandemia del Coronavirus, las cosas han cambiado temporalmente, esperemos que pronto se normalice para que se siga dando ese intercambio de personas y se fomente el comercio.

Los comercios de los municipios fronterizos, tanto del lado americano, como del lado mexicano, se han visto afectado en forma muy importante, al grado que muchas empresas han cerrado sus puertas por falta de compradores. Los mexicanos, en especial, los habitantes de Sonora, dejan parte importante de su dinero en los comercios, hoteles y restaurantes de Arizona.

Los estadounidenses gastan su dinero en los lugares turísticos de la entidad, principalmente, Puerto Peñasco, Guaymas, Bahía Kino, Hermosillo, los municipios del río de Sonora y la sierra, por lo que sí se extraña esa relación comercial y de buenos vecinos. Los sonorenses tenemos que buscar otra forma de buscar recursos económicos para contrarrestar la crisis.

Los candidatos a la alcaldía de Hermosillo, muy parejos en sus campañas

Los candidatos a las presidencias municipales, diputaciones locales y federales, le han puesto “sabor” a las campañas y ya se siente el espíritu político en los barrios y colonias, por lo que la ciudadanía ya puede ir escogiendo a sus candidatos favoritos…Los candidatos a las presidencias municipales le inyectan mucha fuerza electoral al llegarle a la gente en lo personal.

En el caso de Hermosillo, Célida López Cárdenas, alcaldesa con licencia y candidata a la reelección está realizando una buena campaña, nada más, que está cometiendo un error político, al hablar mal y tratar de rateros a los anteriores presidentes municipales…Esos ataques no le darán votos, sino todo lo contrario; ella está para sumar y no para restar simpatizantes.

Además, no le queda echarles a los exalcaldes panistas y priistas, cuando apenas hace poco más de dos años era militantes del PAN; es más, era diputada del PAN antes de ser candidata de Morena…Al parecer está perdiendo la memoria, además, siendo legisladora panista no hizo una denuncia…Creo que Célida está siguiendo la línea de López Obrador y eso no es bueno para ella.

Antonio Astiazarán Gutiérrez, es un político muy completo, que ha sido dos veces diputado federal y alcalde Guaymas, por el PRI. También ha ocupado algunos puestos en los gobiernos federal y estatal…El Toño, está llevando una campaña directa a la ciudadanía de Hermosillo y esto da buenos resultados…Saluda de manos (puño) y abrazo a las personas, guardando la sana distancia.

El Toño y Célida, tienen posibilidades de ganar la elección y convertirse en presidente municipal de Hermosillo, todo dependerá de la capacidad que tengan para convencer a la ciudadanía a que voten por ellos…Se dice que Célida lleva ventaja por ser la actual alcaldesa, pero creo que no. Célida fue muy valiente al buscar la reelección, porque es “una arma de dos filos”…Hasta aquí los comentarios de Hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.