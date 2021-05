Invaden automovilistas las banquetas de Hermosillo, afectando a los peatones

Alcaldes de Hermosillo llegan y luego de van, y ninguno ha podido o no han querido resolver el problema de vehículos que sus conductores tiene la mala costumbre de estacionarse en las banquetas, invadiendo los espacios de los peatones. Esto sucede en todo el municipio, principalmente en el primer cuadro de la ciudad y en el Centro Cívico, lugares en donde se ubican los palacios de Gobierno y municipal, Congreso del Estado, Supremo Tribunal de Justicia, Catedral y algunas otras oficinas de los gobiernos federal, estatal y municipal… Esto debe acabarse.

Los presidentes municipales le han sacado la vuelta al problema, porque ellos son parte de la culpa, ya que sin tomar en cuenta a los vecinos de la noche a la mañana le cambia la circulación a las calles y avenidas, o, las hacen de un solo sentido, quitándole su espacio a los habitantes de los diferentes sectores, que después no encuentran un lugar en donde estacionar sus vehículos, ni modo de dejarlo a dos o tres cuadras de su domicilio, porque se los roban o se los desvalijan. Este es en los casos de las colonias y barrios de la ciudad de Hermosillo.

El problema se agudiza más en el primer cuadro de la ciudad, en el centro comercial de Hermosillo, donde todavía quedan algunas viviendas habitadas en el viejo Hermosillo, como la calle Chihuahua, Sufragio Efectivo, No Reelección, Ángel Flores, Centro, Doctor Noriega, Morelia, Colosio, Sonora, Niños Héroes, entre muchas más. Sin embardo, los alcaldes y alcaldesas se han hecho de oídos sordos y no atienden las demandas de la ciudadanía y, mientras eso ocurra, no se mejorará la vialidad de Hermosillo. De hecho, la vialidad del municipio está muy descuidada.

En el área cívica, en donde se ubican los palacios, catedral, Congreso del Estado, Supremo Tribunal de Justicia, entre otras oficinas federales, estatales y municipales, casi es imposible encontrar un espacio en donde estacionarse y a los automovilistas se les hace muy fácil utilizar las banquetas para dejar sus vehículos. Sin embargo, invaden los espacios de los peatones, que tienen que caminar por media calle para trasladarse de un lugar a otro, poniendo en riesgo su vida y meter en serios problemas a los automovilistas. Creo que hace falta poner orden en la ciudad.

Ojalá que, en estos tiempos de campañas, los candidatos a la presidencia municipal tomen en cuenta esta situación y busquen una salida a este problema y a otros que tienen que ver con la vialidad del municipio, porque en una ciudad tan pequeña los automovilistas tengan que hacer hasta una hora para trasladarse de un lugar a otro. Hermosillo no es tan grande para hacer tanto tiempo, lo que pasa que no se tiene un buen sistema de vialidad…Además, a diario suceden choques por la falta de reglar claras en las vialidades y falta de atención de Tránsito Municipal.

Realiza Gobernadora Claudia Pavlovich gira de trabajo por Baviácora y Ures

Trabajar por las y los sonorenses es un gran privilegio, ya que ha sido un tiempo en el que a pesar de las dificultades, ha prevalecido la fortaleza y la lucha por las y los ciudadanos, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al supervisar la entrega de becas de educación básica en Baviácora y en Ures.

Acompañada por Yazmina Anaya Camargo, directora del Instituto de Becas y Crédito Educativo, y por José Luis Félix Barceló, presidente municipal interino de Baviácora, la gobernadora Pavlovich visitó la plaza pública de la localidad para presenciar el proceso de entrega de becas y conversar directamente con los habitantes del municipio, a quienes destacó la gran importancia de fortalecer la educación para beneficio de las y los sonorenses.

En atención a las medidas sanitarias para prevenir contagios por Covid-19, dictadas por las autoridades del sector salud, el proceso de entrega de becas se hizo en una sola exhibición para evitar aglomeración de personas.

Junto a Jesús Eduardo Ibarra, secretario del ayuntamiento de Ures, la gobernadora Pavlovich llamó a la población a no bajar la guardia ante la pandemia, ya que si bien se está llevando a cabo el proceso de vacunación en el estado, el virus sigue ahí y es necesario mantener las medidas de prevención.

“Ha sido mucho trabajo, muy complicado nos tocó a todos, con el tema de la pandemia, pero bueno ya se está vacunando a las personas, pero esto no se termina, por favor cuídense mucho, les pido a todos, aquí se van a seguir entregando las becas”, señaló.

La mandataria estatal pidió a las y los ciudadanos ser solidarios con otras personas, en especial con quienes han sufrido la pérdida de un ser querido por esta pandemia por Covid-19, ya que requieren de su apoyo y palabras de aliento.

“Sean muy solidarios con la gente que ha perdido a alguien, ha sido difícil para todos, es tiempo de sacar lo mejor de nosotros mismos, como siempre digo, en estos tiempos difíciles”, comentó…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

