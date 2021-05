Alfonso Durazo no quiere sabe nada de debates, menos si non son oficiales

El candidato a la gubernatura de Sonora por la coalición Juntos haremos historia, Alfonso Durazo Montaño, no quiere saber nada de debates y canceló su participación en el que organiza Televisa Sonora para este lunes a las 20:00 horas, en el horario de Las Noticias. También rechazó una invitación de un diario para asistir a su debate…Al parecer, no quiere caer más en las preferencias electorales, por la falta de conocimiento de los 72 municipios

de la entidad y sus tradiciones. No es lo mismo grabar spots de televisión, que conocer el estado.

Las campañas de los seis candidatos a la gubernatura de Sonora continúan de frente y, según datos de las empresas que se dedican a elaborar encuestas, Durazo sigue bajando y Ernesto “El borrego” Gándara ya lo superó…Ricardo Bours Castelo, de Movimiento Ciudadano (MC), sigue a la alza, mientras que Carlos Ernesto “Bebo” Zataraín, Rosario Robles y Cuauhtémoc Galindo, se quedaron estancados, a un mes de que terminen las campañas y se preparen las autoridades electorales para que todo salga bien el día 06 de junio, Día de las elecciones.

En este mes se puede avanzar, todo depende de las estrategias políticas de los candidatos y sus partidos. Ojalá que la pandemia no afecte la votación al quedarse la gente en su casa por temor al contagio del Coronavirus. Me imagino que INE y el CEE, se están preparando bien para recibir a la ciudadanía que se presente a emitir su voto…Ojalá que informen con tiempo, para que la gente se prepare y siga las recomendaciones…Hasta ahora, no se siente el ambiente electoral entre la ciudadanía, no sé si por la crisis económica, o por miedo a enfermarse.

Alfonso Durazo ya siente gobernador de Sonora, porque tiene el apoyo de López Obrador

Dentro de este proceso electoral hay un ingrediente muy importante, que a lo mejor mucha gente ya lo notó. Alfonso Durazo habla como si ya hubiera ganados las elecciones y se compromete y firma acuerdos con la ciudadanía…No sé qué hará esta gente que está llegando a acuerdos con el candidato en caso de no ganar…Lo que sí sé es que las preferencias electorales las tiene “El Borrego” Gándara y no sé Si este vaya a respetar los acuerdos firmados por su adversario político, en caso de ganar la elección del próximo 06 de junio del presente año.

Como Durazo se siente muy seguro de ser el próximo gobernador de Sonora, ¿qué podría pasar en caso de no ganar las elecciones? Ya hemos visto la forma arbitraria que actúa Morena apoyados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no ha dejado de meterse en asuntos electorales…En el caso de Guerrero defendió Salgado Macedonio, al grado de ofender a los funcionarios del IFE y a los del Tribunal Electoral que le negaron la candidatura a su candidato. Aquí en Sonora no la tiene segura Durazo, entonces ¿qué pasará si este pierde?

Las autoridades electorales deben de tener mucho cuidado, porque tienen como enemigo al presidente López Obrador…Sería muy lamentables que Durazo no reconociera una derrota, pero más aún, que fomentara la violencia con el apoyo de los militantes de Morena, que aunque no hay muchos en Sonora; López Obrador tiene muchos seguidores…Ojalá en este mes que queda de campañas, las cosas continúen igual y que ningún candidato, apoyado por su partido, incite a la violencia, cuando llevamos muchos años luchando por la democracia…hay que respetar el voto.

Atestigua Gobernadora Pavlovich entrega de becas en San Felipe de Jesús y Aconchi

Para dar a conocer y atender las peticiones de la ciudadanía es importante estar cerca de ellos, asistiendo a las comunidades y escuchándolos, resaltó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al presenciar la entrega de becas por parte del Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora para alumnas y alumnos de educación básica en San Felipe de Jesús y Aconchi.

Junto con Yazmina Anaya Camargo, directora del Instituto, la mandataria estatal atestiguó la entrega de becas para alumnas y alumnos de educación básica y explicó que en atención a las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19 se está realizando esta entrega con todos los protocolos.

“Siempre les dije que para mí era muy importante estar cerca de mi gente, y la única forma era estar ahí, desde los escritorios no se puede uno enterar de nada, solamente yendo a las comunidades, escuchándolas”, expresó la gobernadora Pavlovich Arellano.

Este 03 de mayo se cumplen tres años de la muerte de mi amigo Feliciano Guirado Méndez

Este 03 de mayo se cumplen tres años de que nuestro amigo, Feliciano Guirado Méndez, nos dejara y se fuera a rendirle cuentas a San Pedro…Mi imagino la clase de grilla que se trae con Saint Peter, grilla de altura…Desde el cielo está muy pendiente de cómo va la campaña de “Súper Borrego”, como él llamaba a Ernesto. Nosotros, lo que formamos el Grupo Compacto de Columnistas Políticos, lo recordamos, conscientes de que siempre está con nosotros en el café de los martes.

