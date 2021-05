Empatan a cero Cruz Azul y Pachuca

Pachuca y Cruz Azul no se hicieron daño en el juego de ida de Semifinales del torneo Guardianes 2021, tras igualar a cero en el Estadio Hidalgo, en el que parece no existe la pandemia de la Covid-19.

Tanto los Tuzos como La Máquina generaron muy poco al frente en un cotejo donde lo que se robó la atención fue la entrada al inmueble, pues lució con un aforo superior al 40 por ciento permitido, que debían ser 10 mil personas, debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

Una fuente al interior del Hidalgo contó que el aforo fácil fue del 80 por ciento, el doble de lo permitido.

«Prácticamente lleno», refirió esta fuente quien pidió el anonimato.

Esto se dio a pesar de que los boletos costaron 850 pesos (hasta 935 con el cargo por servicio en venta por internet), lo que generó muchas críticas de parte de la afición Tuza, desde el lunes pasado; y ayer por la noche, el club hidalguense informó que el boletaje se había agotado.

En la tribuna sí se observaron lugares vacíos, pero no hubo una sola zona donde estuviera liberado, precisamente para no llenar el inmueble que tiene capacidad para 25 mil 922 personas.

Los Tuzos buscaron más el arco y exigieron la estirada de Jesús Corona, al 37′, tras un disparo de Érick Sánchez.

Para el 51′, Jonathan Rodríguez remató por un lado, mientras que al 76′, Mauro Quiroga no pudo empujar pese a llegar solo, y 3 minutos después cabeceó sin marca, pero mandó por un lado.

Todavía al 86′, el portero Óscar Ustari tuvo que sacar un rebote de un compañero suyo que parecía incrustarse en su arco.

El guardameta volvió a aparecer al 93′ con tremendo lance para desviar un disparo de Orbelín Pineda.

Ahora, Cruz Azul buscará su boleto a la Final del Guardianes 2021 el sábado en el Estadio Azteca, para lo que le bastará con empatar a cero.