Embiste automovilista a un transeúnte

Con golpes y fracturas en el cuerpo resultó un hombre durante la mañana del pasado domingo al ser atropellado por un vehículo, en la colonia Los Arcos.

El accidente sucedió alrededor de las 08:20 horas sobre la calle Domingo Olivares, a la altura de la avenida Hernando Soto.

La persona perjudicada no dijo su nombre y precisó tener 55 años; al parecer no tiene domicilio fijo en la ciudad.

A la hora indicada, Karla conducía una camioneta de la marca Ford, línea Escape, color vino tinto y con placas de circulación del Estado de Sonora, en sentido de norte a sur por la calle referida.

Metros antes de llegar a la intersección con la otra arteria vial, no pudo evitar al transeúnte que irrumpió intempestivamente en la superficie de rodamiento.

El carro golpeó con la parte frontal derecha al hombre, el cual fue proyectado al pavimento, de donde fue recogido por socorristas de la Cruz Roja.

El lesionado fue trasladado a una clínica, donde fue internado en el área de urgencias y el personal médico emitió el diagnóstico mencionado.

Agentes de Tránsito realizaron el informe del percance y lo pusieron a disposición de la autoridad correspondiente; la conductora quedó en calidad de presentada.