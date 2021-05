Elimina Santos a Rayados en marcador global

Aunque empataron a un gol en el marcador global los superaron por tres a dos

La aventura de Rayados en el Guardianes 2021 terminó, luego de empatar 1-1 ante Santos y caer en el global 3-2, en los Cuartos de Final.

Los albiazules no soportaron los embates de la ofensiva lagunera y luego de buscar guardar el resultado en el segundo tiempo, sucumbieron tras un gol en los últimos instantes de Ronaldo Prieto.

Maxi Meza abrió el marcador al minuto 30, luego de que empalmara el balón tras un rechace defensivo desde un tiro de esquina.

Pese a que el gol les dio tranquilidad, en el cuadro albiazul no cesaron los intentos y lo buscaron en al menos un par de ocasiones más, con los delanteros Rogelio Funes Mori y VincentJanssen, pero no lo lograron.

Ya en el segundo tiempo, los coahuilenses buscaron de todas formas marcar un tanto que pusiera en apuros a los regios, que cedió el control de la pelota, pero los cortes defensivos de Stefan Medina, quien ingresó al 44′ por la lesión de César Montes, y Miguel Layún impidieron el gol.

Antes, la polémica apareció, pues al 53′ el árbitro César Ramos acudió al VAR para corroborar una mano de Jesús Gallardo dentro del área, que finalmente no se dio.

Al 66′ y al 67′, los santistas buscaron con diagonales dentro del área pero aparecieron tanto el colombiano como el mexicano en el último instante para que no cayera el gol.

Hasta el 91′, cuando Ronaldo Prieto aprovechó un rebote de Gallardo tras un tiro de esquina para firmar el gol del pase ante la mala ubicación de Hugo González.

Ahora Santos espera rival en las Semifinales, que puede ser entre Puebla o Cruz Azul.